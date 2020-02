"A Sanremo dietro le quinte si stava caga*** sotto". Nicola Savino, al timone de "L'Altro Festival" durante Sanremo 2020, racconta le vicissitudini di Elettra Lamborghini dietro le quinte poco prima della sua esibizione sul palco dell'Ariston. "L'ho dovuta incoraggiare, era agitatissima". Il racconto trash sulla regina del Twerking va in scena a "Verissimo" dove il conduttore, ospite di Silvia Toffanin, conferma il post sparato sui social dall'ereditiera stessa durante la settantesima edizione del Festival. "Ha scritto Mi sto caga*** addosso - racconta Savino - ed era la verità". Silvia Toffanin scoppia a ridere visibilmente imbarazzata dal racconto trash. Elettra Lamborghini è stata una delle concorrenti più attese a Sanremo dal mondo dei social dopo essersi reinventata come showgirl e cantante. Sul palco dell'Ariston ha esordito con "Musica e il resto scompare" e i balli sexy della rampolla tra piume, pailettes, e taf taf hanno trasformato il teatro in un sambodromo.