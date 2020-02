Gerry Scotti record a C'è Posta per Te: piange subito per un amore speciale

Record a “C’è Posta per Te”: lacrime d’amore vero dopo 3 minuti e i social vanno in tilt. Ma Teo Mammucari: “Rudy non ha messo un soldo per i regali”.

Il giovanissimo Francesco da Castellammare di Stabia è un ragazzo fuori dall’ordinario. Nell’estate del 2016 incrocia lo sguardo di Angela, costretta su una sedia a rotelle, e se ne innamora a prima vista. Un amico gli dice: “Hai visto in che condizioni è?” e lui: “Come ti permetti di dire che è in una situazione particolare? Per me è Angela e punto”. A novembre si danno il primo bacio e iniziano a scrivere una storia da libro Cuore. Francesco è a “C’è posta per Te” per dirle che vale con Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, i giudici di “Tu sì que vales”.

Gerry Scotti che ha iniziato a piangere fin dalle prime tre frasi di Maria De Filippi è il solito zio affettuoso: “Abbiamo visto di tutto in questi anni, ma non un esempio straordinario come il vostro, un amore così incondizionato tra due giovani. Maria, questa nuova generazione è molto tenera, non siamo riusciti a rovinarla con le nostre cattiverie”. Anche Maria De Filippi cede: “E’ un amore così bello e pulito, sono romantici”. Il più caustico è Teo Mammucari: “Io li invidio, mi sento un deficiente, non ho mai provato la sensazione di piangere per una donna. Vorrei essere innamorato come lui! Sabrina fai qualcosa!”. Rudy Zerbi con la riproduzione della statua della Libertà annuncia: “Vi regaliamo un viaggio tutto spesato a New York” e Teo: “Ma cosa noi?! Dici da parte nostra, ma tu non hai messo soldi!”. Per Angela, che parteciperà agli Europei e alle Paraolimpiadi di Tokyo, New York è il sogno di una vita e stasera è davvero felice.