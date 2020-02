Tra Morgan e Bugo spunta l'altra verità di Nicola Savino

"Tifavo per Bugo e Morgan. E secondo me faranno pace" racconta Nicola Savino reduce de L'Altro Festival per Sanremo 2020. È ospite nel salotto di "Verissimo" condotto da Silvia Toffanin e non si risparmia in retroscena sulla lite clamorosa in diretta sul palco dell'Ariston tra i due cantanti per il testo di Sincero modificato durante l'esibizione.

"Ho la sensazione che il problema sia sorto fra le persone che li accompagnavano, intorno a loro. Secondo me loro sono davvero molto amici e mi sento di dire che proprio per questo troveranno il modo di fare pace, ma gli ambienti intorno a loro si odiavano, non si sopportavano". E conferma la rissa dietro le quinte: "Il litigio è stato violento, anche fisico". "Prima della loro eliminazione e di tutto il pasticcio io tifavo per Bugo e Morgan, era la canzone che mi piaceva di più" ammette prima di cantare a cappella il testo incriminato insieme a Silvia Toffanin.