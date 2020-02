GfVip, Patrick reazione inaspettata: perché ce l'ha con Serena Enardu

Patrick Ray Pugliese mette a nudo Serena Enardu, una delle concorrenti meno amate del GFVip 4, entrata per esplicito volore di Pago: “Se una mi trattasse come lei, le direi di andarsene. Sta parassitando la sua energia”.

Tutti pazzi per Patrick, ex gieffino ed ex inviato di Striscia la Notizia dai numerosi talenti. Ha conquistato il pubblico grazie alla sua voglia di divertirsi e di divertire, di giocare davvero al Grande Fratello. Alle offese di Antonio Zequila ha opposto un fermo sorriso fino a ottenere il “crollo del leader” come anni fa con Ascanio, allo snobismo dei “vipponi” ha risposto con diplomazia e pazienza, alle nomination ha reagito con indifferenza, agli inciuci ha replicato con coerenza e senza mai tradire qualcuno. Si è ritagliato il ruolo del tonto, ma tonto non è. Lo ha dimostrato in questi giorni quando ha espresso il suo parere sulla coppia sarda che da giorni ripete di non essere interessata alle dinamiche della casa, ma solo a se stessi.

In più, Signorini ha rivelato che è stato proprio Pago a chiedere l'ingresso della fidanzata nonostante i telespettatori con il televoto avessero detto no. Ieri, Denver ha osservato che Pago, senza Serena, stava facendo un percorso pazzesco e Patrick con sincerità disarmante: “No, pazzesco no, stava facendo un percorso di sbattimento: uno che guarda il muro tutto il giorno che ca**o di Grande Fratello fa?!”. Idee chiare anche sull’ingresso di Serena, risultato nocivo per Pago: “Lei gli sta parassitando l’energia, ha un effetto negativo. E’ capitato a tutti di incontrare una str**za nella vita e quando succede è finita. Purtroppo quando sei innamorato perso di una str**za, quella ti massacra. Nel caso di Pago, se una ragazza entra e mi tratta come lei fa con lui, io le dico "ok, arrivederci"”. Patrick ha pizzicato anche Clizia Incorvaia. L’influencer ha detto: “Se mi nominano, io non vado da questo e quello a chiedere il motivo, non mi interessa, accetto e basta, ma che sono queste cose?” e il gieffino: “Non dire così, non è vero perché ogni volta mi nomini e poi vieni da me a giustificarti”. Per i social e per i televotanti, Patrick è il vincitore del GFVip 4 e se non succederà, sarà il vincitore morale.