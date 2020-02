Alessandro Cecchi Paone furibondo col collegamento che non va. Il fuorionda è clamoroso

Alessandro Cecchi Paone furioso nei programmi Mediaset: “Porca pu**ana! Non sapete lavorare. Io sono efficiente, voi no. Parlerò con i dirigenti”. Il fuorionda di Striscia la Notizia fa il giro del web. Alessandro Cecchi Paone, divulgatore scientifico fumantino, ha colpito di nuovo. Dopo aver abbandonato il collegamento con “Pomeriggio 5” in protesta con l’animalista tv Daniela Martani, ha concesso il bis a “Mattino 5”.

Martedì era in collegamento da Roma con lo studio di Federica Panicucci a Milano, ma sembrava un pesce in un acquario e si è imbestialito. Striscia la Notizia ha mostrato il fuorionda davvero molto colorito: “Ma come è possibile che non ci sia una ca**o di linea che tenga? Porca pu**ana, manco fossimo una tv locale! Ogni santa volta! Non è possibile, adesso devo parlare su con la direzione generale. Ogni volta che sono a Roma cade la linea audio, vi volete organizzare?! Ma che ca**o è?”. Ficarra fa notare che qualcuno prova a calmarlo, ma Cecchi Paone si scaglia come una furia contro un operatore: “E’ inutile che stai qui a guardare! Cambia mestiere. Eh beh, se non lo sapete fare…no, non sto calmo. Chiudi e lasciami in pace. Chiudi!”. Davanti alle rimostranze del tecnico, il giornalista ha sfoggiato una certa dose di maleducazione: “Vuol dire che non sei capace. Io non sono affatto nervoso, sono efficiente, voi no!”.