Pago nella bufera al GfVip per le frasi sessiste. Cristiano Malgioglio lo demolisce così

Pago travolto dalle polemiche. Il concorrente del Grande Fratello Vip è finito nella bufera per un pregiudizio sessista e per il comportamento opportunistico dentro la casa di Cinecittà: “Fernanda non mi doveva attaccare, siamo della stessa agenzia”. Pacifico Settembre ha depauperato il consenso che aveva guadagnato a Temptation Island Vip dimostrando di non essere uno sprovveduto. L’ex moglie Miriana Trevisan a “Mattino 5” e “Pomeriggio 5” ha detto chiaramente che l’ingresso di Serena Enardu lo ha danneggiato e che si comporta da immaturo dimenticandosi di essere padre, fratello e figlio.

Oggi prima Vladimir Luxuria e poi Cristiano Malgioglio hanno espresso su Twitter il loro parere sull’orrenda frase pronunciata dal cantautore nei confronti di Licia Nunez: “Serena, non mi piace il vostro avvicinamento perché è omosessuale, si comporta come i tuoi amici pugliesi omosessuali”. Malgioglio ha scritto: “Pensavo che un concorrente del GF, un certo #pago fosse molto intelligente e invece dopo la frase...meglio non avvicinarsi a una lesbica...e' roba da medioevo. Dovrebbe chiedere scusa al mondo #lgbt. Da non credere. E invece...”.

I social già in subbuglio per quest’esternazione promettono di eliminarlo anche per un’altra cosa. In sauna con Antonella Elia e Paola Di Benedetto, Pago ha sparlato di Fernanda Lessa e ha rivelato che non si aspettava di essere “attaccato” dalla brasiliana (“ha perso la possibilità di vincere con l’entrata di Serena”) perché fanno parte della stessa agenzia: “Con quella cosa mi ha penalizzato lei in primis. Mi avevano chiesto di spalleggiarla, ma adesso col ca**o che lo farò”. Questo spiegherebbe perché a sorpresa, nelle prime puntate, Pago salvò dal televoto proprio Fernanda.