Per la prima volta a “La Pupa e il Secchione e viceversa”, due concorrenti sono stati squalificati. Si tratta della pupa Carlotta Cocina e del secchione Giovanni De Benedetti. Durante la notte Carlotta, in preda alla gelosia, ha versato dell’acqua sulla testa di Giovanni che stava dormendo, il ragazzo si è asciugato senza reagire e Carlotta lo ha provocato: “Hai deciso dove dormire? No, sul mio cuscino no perché mi fa schifo dormire sul tuo. Io voglio dormire da sola”. Il secchione le ha afferrato il polso per impedirle di prendere il cuscino asciutto e ha continuato a stringere nonostante le richieste della ragazza di lasciarlo. La lite è degenerata quando Giovanni ha bloccato con forza l’altro polso facendo male a Carlotta che ha urlato ripetutamente: “Lasciami il polso, mi fai male! Non mi puoi tenere il polso! Non mi puoi toccare, mi hai fatto male, ho il polso rosso”. Finalmente Giovanni ha mollato la presa e con tono arrogante ha detto: “L’avrò rotto. Ma dammi il cuscino asciutto”. A questo punto la giovane ha fatto un secondo gavettone al secchione: “Testa di ca**o! così la prossima volta impari a tenermi il polso che mi sta facendo male. Adesso vuoi fare a cambio cuscino?!” e poi ha buttato altra acqua sul letto in modo da bagnarlo tutto: “Adesso vediamo se dormi nel mio letto”. Infine gli ha buttato due cuscini per terra e per tre volte ha ripetuto: “Dormi per terra come i cani così impari a farmi male, ho il polso rosso. La prossima volta chiamo qualcuno”.

Il ragazzo se ne è andato e la mattina successiva il conduttore Paolo Ruffini ha radunato tutti i partecipanti per leggere il comunicato ufficiale dell'espulsione: “Quanto accaduto stanotte tra il secchione De Benedetti e la pupa Carlotta è per noi inaccettabile. Carlotta ha avuto un atteggiamento fortemente irrispettoso e gravemente offensivo verso De Benedetti. De Benedetti non ha saputo mantenere il controllo evitando - come avrebbe dovuto - ogni contatto fisico. Questi comportamenti sono lesivi del regolamento e dell'esperimento di convivenza che (per quanto vi riguarda) è fallito. Il programma è contro ogni tipo di violenza e il vostro comportamento e il vostro comportamento non può essere giustificato o tollerato. Quindi: Carlotta e De Benedetti siete squalificati”. La Cocina si è detta felice, mentre Giovanni ha ammesso di provare un senso di fallimento, ma al tempo stesso di liberazione. Al loro posto sono stati ripescati la secchiona Maestri e il pupo Marco.