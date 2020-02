Grande Fratello Vip, Pago spara la frase micidiale contro i gay: che ha detto

Il Grande Fratello Vip di Pago sta prendendo una brutta piega: "Non stare vicino a Licia perché è omosessuale". Ed è rivolta social. Il cantante sardo era entrato nella casa più spiata d’Italia con il favore del pubblico dopo l’umiliazione che l’ex Serena Enardu gli aveva inflitto a Temptation Island Vip, ma l’ingresso della fidanzata ha mandato all’aria i piani del cantautore che giorno dopo giorno mostra una faccia inedita.

Ieri notte, al termine della decima puntata del GFVip, c’è stato un duro scontro tra Pago e Serena culminato nella pace e in una considerazione su Licia Nunez, attualmente al televoto proprio con la Enardu. Nascosti sotto le coperte, il cantautore ha provato a convincere l’ex tronista che la sua simpatia per Licia non è giustificata: “Non mi piace il tuo avvicinamento a lei, la reputo non vera e poi le piacciono le donne. La conosco da un mese e ti dico che ti sbagli… vedremo… ricordati che è pugliese… come i tuoi amici lì, fa le stesse cose…” e Serena: “Ti sbagli, la vedi così perché sei geloso…” e Pago: “Certo è omosessuale…”, “Ma che c’entra?!” e quello: “C’entra. Stefano è omosessuale ma è maschio, lei è una donna. Darei un rene per farla uscire”.

Il video è diventato virale su Twitter e i commenti non si sono fatti attendere: “Pago penoso, rappresenta perfettamente l’ignoranza e la chiusura mentale di questo paese. Sveglia. Il Medioevo è finito”, “E fu 1920, che vergogna definire le persone in base al proprio orientamento sessuale. Dimostra quanti bigotti ci sono ancora in questo paese”, “Se Pago dice a Serena di non avvicinarsi a Licia perché le piacciono le donne, è un uomo piccolo e ingorante”, “Pago e l’ignoranza su tela 2020”, “Voglio dire a Pago che a una donna possono piacere le donne senza provarci con tutte. Finto”.