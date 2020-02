Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, notte bollente sotto gli occhi del GfVip

Notte da censura tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Al Grande Fratello Vip 4 è nata la prima coppia e ieri notte, superati i primi imbarazzi, nella casa del GF è successo di tutto.

Dopo la decima puntata, Clizia e Paolo si sono seduti in giardino e si sono scambiati un bacio davanti ai coinquilini. Pago è andato a controllare: “E’ vero, è successo davvero”, Antonella Elia, incollata al vetro della veranda, ha urlato a Denver di spostarsi perché non li vedeva, mentre Fernanda gongolava.

Più tardi i due si sono buttati in piscina dove hanno scambiato effusioni spinte. Baci, abbracci, limoni duri e accavallamenti sotto l’occhio del Grande Fratello che non ha distolto lo sguardo. Nonostante l’ora, gli utenti di Twitter hanno seguito il bagno notturno con grande partecipazione: “Sarcina, dov’è la gioia? In piscina”, “Clizia sta dando una sorella alla figlia”, “Meno male che erano timidi e si nascondevano alle telecamere”, “Merito uno che mi baci come Paolo”, “L’avvocato di Sarcina sta brindando”. Quasi alle 7 del mattino, Clizia gli ha dato la buonanotte dicendo a Paolo Ciavarro che assomiglia all’attore di “Laguna Blu” e che ha strappato il foglio con la canzone dell’ex marito perché non le interessa leggerla.