Cristiano Malgioglio svela la verità su Al Bano e Romina a Sanremo. Chi c'è dietro il duetto

Live, Loredana Lecciso e la frase su Al Bano e Romina: “Tutta Italia li ha applauditi”. Poi spunta lo scoop di Malgioglio. Bye bye polemiche e attriti. La Lecciso, solare e bellissima come sempre, tende la mano all’ex moglie di Al Bano. E dice: “L’applauso che l’Ariston ha riservato a Al Bano e Romina è l’applauso dell’Italia”.

Loredana, che ha avuto due figli con Al Bano, con questa frase mette a tacere ogni polemica su presunti attriti con Romina. Ancora una volta tende la mano all’ex moglie di Al Bano. Lo fa per la seconda volta al Live: in quegli studi, mesi fa, aveva detto di essere pronta a prendere un caffè con Romina. Un appello, però, rimasto a quanto pare inascoltato dalla Power. Almeno per ora. Poi Loredana racconta tutta la verità sulla caduta mancata di A Bano mentre scendeva le scale dell’Ariston. “Non è affatto scivolato. Lui è avanti. Era una gag. Si è detto di tutto, che stesse scivolando, che stesse cadendo. Ho letto di tutto sui social. In realtà Al Bano ha fatto questa discesa simpatica provata anche dietro le quinte”, tuona la Lecciso.

Ma il vero scoop, durante il Live, lo lancia Cristiano Malgioglio: “E’ stata Loredana a dirmi: voglio che Al Bano vada al Festival con Romina. Non so se ci hai messo del tuo, ma grazie”. Il brano che ha portano Al Bano al Festival insieme a Romina è stato scritto dal grande Cristiano Malgioglio, che ha scritto canzoni per Mina, Iva Zanicchi e per le più grandi star al mondo. Secondo rumors potrebbe scriverne, ben presto, uno per la Lecciso.