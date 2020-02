Antonio Zequila dal Grande Fratello Vip a C’è posta per Te. Il concorrente della quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha raccontato ai coinquilini che aveva pensato di chiamare il people show di Maria De Filippi.

Patrick Ray Pugliese ha chiesto a Antonio Zequila se avesse avuto mai una fidanzata straniera e l’attore ha risposto in modo affermativo: “Sì certo, una era bellissima, ero molto giovane, l’ho persa di vista”, poi la rivelazione: “Lo sai che qualche anno fa avevo pensato di chiamare il programma di Maria De Filippi? Quello del sabato sera, C’è posta per Te. Mi sarebbe piaciuto scoprire che fine ha fatto, come stava”.

In vista della puntata di stasera, Antonio Zequila è apparso molto attivo fin dalle prime ore tanto che il castigatore per mancanza di alternative, Fabio Testi, lo ha punzecchiato divertito: “Sei scatenato, ti sei alzato, hai pulito, hai fatto la cucina, è iperattivo, sarà che è il giorno della puntata, è per quello che fai vedere che sei attivo? Hai paura di essere nominato? Tanto ti nomino io stasera, tutta scena…” e Zequila serafico: “Mi potete nominare senza problemi”.