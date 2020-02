"Non voglio fare polemica ma non sono d'accordo con chi dice che Sanremo 2020 è il Festival delle donne". Selvaggia Lucarelli a Domenica in da Mara Venier, che il giorno dopo la finale conduce eccezionalmente dal palco dell'Ariston, interviene poco dopo l'esibizione di Irene Grandi che spiega come sia nato il pezzo di Vasco che la cantante ha interpretato a Sanremo. "Il Festival è stato condotto da un uomo insieme a un altro uomo - sottolinea la Lucarelli - Le donne che sono salite sul palco stavano cinque minuti e la sera venivano sostituite da altre. Abbiamo qui Irene Grandi e le abbiamo fatto 9 domande su Vasco Rossi e 1 sui capelli...". In effetti il Sanremo di Amadeus è stato tutto, fuorché delle donne: anche il cast dei cantanti è stato prettamente maschile. Fra i 24 artisti in gara solo 7 erano donne; fra i 10 giovani 8 erano uomini. Anche sul podio solo maschi: Diodato, Francesco Gabbani, I Pinguini Tattici Nucleari.