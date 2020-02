Al Grande Fratello Vip scoppia la lite tra Pago e Serena Enardu. La sarda piange: "Se vuoi vado via. Non puoi punirmi ancora per il passato".

Sabato sera, Pago ha manifestato sentimenti di insicurezza nel rapporto con Serena Enardu e la sarda si è messa a piangere: “Io ho fatto un percorso per ritrovare noi, tu invece vuoi ritrovare te, non noi, lo fai per te stesso, pensi sempre al passato, ma non è che io devo pagare tutta la vita. Se vuoi io me ne vado, se hai ancora bisogno di tempo me ne vado, non ho problemi. Tu vuoi la medaglia, vuoi fare la parte dell’eroe”. Serena si è rifugiata in bagno e Pago l’ha rincorsa rassicurandola: “Non voglio che te ne vada, ti amo tantissimo. Ho solo bisogno di tempo”. La coppia è tornata in salotto e ha ripreso la discussione: “A me non piacciono le persone che piacciono a te, però io non metto bocca. Tu sei capace di farti venire il malumore anche per queste cose sia nella vita fuori che qui dentro. Questa è una cosa che mi pesa. E’ palese questa differenza, io non cerco di non avere mai disappunti con te sulle persone che frequenti, te sì. Non puoi ogni volta che mi vedi interagire con una persona piuttosto che con un’altra reagire con la faccia da asilo”. Pago l’ha contraddetta sottolineando che a seconda delle occasioni gli girano le scatole, ma Serena: “No, non può succedere. Le persone che sono qui dentro quanto possono valere nella nostra vita? Le conosco da 5 giorni. Già la situazione è abbastanza impegnativa… non puoi fare quella faccia tutte le volte”. Il cantautore non ha voluto litigare per un motivo che ritiene futile ed è tornato sulla “minaccia”: “Non voglio che te ne vada, è un problema di mia insicurezza, vedo quello che hai fatto, ma non puoi non cercare di comprendere che in certi momenti mi sento insicuro. A volte ho questo senso di insicurezza, altre non ce l’ho. Non voglio che te paghi niente, ogni tanto mi capita di avere dei miei momenti di dubbio, lo sai che ci vuole più tempo. Devi farti volere bene da tutti e non farti votare” e la Enardu: “Difficile, io non vado da loro per non farmi nominare”.

Pago aveva ipotizzato il matrimonio, ma la Enardu ha nicchiato sostenendo di non essere fatta per un passo del genere. Serena ha aggiunto: “Vorrei che ci fosse una sorpresa per me lunedì, mi scoccia non sapere niente dei miei (è dentro da 7 giorni, nda), magari c’è mio padre”. Qualcuno ci sarà per lei lunedì 10 febbraio in diretta alle 21.50 su Canale 5, ma non è un volto amico. Si tratta di Miriana Trevisan che rientrerà nella casa del GFVip per mettere al corrente Serena Enardu che il figlio avuto da Pago non lo segue più in tv a causa della sua presenza.