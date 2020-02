Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia Paolo Ciavarro non resistono: bacio sotto le coperte

E bacio fu. E che bacio! Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno rotto gli indugi e si sono baciati all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4. Nemmeno se avessero ascoltato Alfonso Signorini, conduttore del reality show che a “Verissimo” aveva dichiarato di aspettarsi grandi soddisfazioni dai due single. Intorno alle 3 del mattino, complice un bicchiere di vino in più, in giardino, Clizia si è seduta in braccio a Paolo che la guardava adorante. Hanno parlato un po’ con gli altri coinquilini finché sono rimasti soli e Ciavarrino, come lo chiamano i fan, ha fatto il primo passo baciando con grande passione Clizia. Poi si sono nascosti sotto le coperta ed è scattato un limone duro interminabile lungo 40 minuti (“ora io come faccio a uscire da qui… è troppo grosso… io non voglio più uscire” ha sussurrato a un certo punto Paolo).

Spazzato via il record di due settimane fa di Antonella Elia e del fidanzato Pietro Delle Piane. Festa sui social per i nottambuli del GFVip: era un mese esatto che, tra avvicinamenti e riflessioni, i telespettatori di Mediaset Extra sostenevano la ship della giovane coppia e in molti hanno sottolineato la legge del contrappasso: nel giorno in cui l’ex marito traditore di Clizia, Francesco Sarcina, arrivava solo quarto al Festival di Sanremo, lei ritrovava l’amore. A spingere per la prima (e ultima considerati i partecipanti) storia del GFVip 4 anche Eleonora Giorgi, madre di Paolo che su Instagram ha postato una foto in tempo reale: “Qualche volta non guardo il grande fratello (raramente! )”. Paolo Ciavarro avrebbe confessato a Andrea Montovoli che l’Incorvaia potrebbe essere la donna della sua vita, mentre l’influencer ha detto: “Quando scatta è così… tutto tranne che razionale, ti senti come un’adolescente alle prime armi”. Entrambi però sono consapevoli delle difficoltà che li attendono: la bella siciliana fuori dalla casa del GF ha una figlia piccola, una complicata causa di separazione in corso e una persona con la quale aveva iniziato una conoscenza. Sotto la coperta, Paolo, che voleva andarci con i piedi di piombo, le ha detto: “Sai vero che sarà un casino?” e Clizia: “Sì, però cosa devo farci?”.