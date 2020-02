Addio a Mirella Freni che fu sorella di latte di Luciano Pavarotti

Lutto nel mondo della musica italiana, se ne è andata la più grande cantante lirica di sempre. E' morta infatti nella sua casa di Modena dopo lunga malattia che l'aveva costretta a ritirarsi dalla scena pubblica Mirella Freni, la soprano che era conosciuta anche per essere stata "sorella di latte" di Luciano Pavarotti. Fu una bambina prodigio, vincendo un concorso in Rai all'età di soli 12 anni. Poi grazie alla sua voce straordinaria (e anche alla bellezza) fu per decenni la preferita dai grandi direttori di orchestra: da Herbert Von Karajan a Giuseppe Sinopoli, da Claudio Abbado a Riccardo Chailly, da Gianandrea Gavazzeni a Riccardo Muti. Con Pavarotti ha mantenuto tutta la vita una grande amicizia dovuta all'infanzia comune. Lei stessa la raccontò così: “Il ricordo di Luciano non mi lascerà mai. Siamo cresciuti insieme, lui per me era come un fratello io per lui come una sorella. Mia madre e la madre di Luciano erano operaie alla manifattura tabacchi, e noi due abbiamo preso il latte dalla stessa balia. Più fratello e sorella di così...” Un segno del destino: “Lui tenore, io soprano, entrambi destinati a entrare nella storia della lirica. E’ come se qualcuno da lassù avesse deciso fin da allora di metterci una mano sulla testa e guidarci attraverso un percorso comune, che ci ha portato da Modena verso i palcoscenici di tutto il mondo”