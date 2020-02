Serena Enardu e Pago sono la coppia meno amata del Grande Fratello Vip: gli utenti social promettono di spedirli a casa al primo televoto utile. Da quando Serena Enardu è entrata nella casa del GFVip, il gradimento social di Pago è colato a picco. I telespettatori non hanno perdonato alla sarda di non aver avuto rispetto del fidanzato a Temptation Island Vip e sono convinti che il suo riavvicinamento sia dovuto al nuovo gradimento del pubblico per il cantautore bistrattato. In sintesi: motivi di business. Inoltre i suoi comportamenti da “principessina”, il vantaggio di poter riferire a Pago cosa succede fuori e le strategie (“stai vicina a Patrick, lui è forte, se vai al televoto con lui sei fregato” le ha sussurrato il cantante nell’orecchio lunedì scorso) hanno indispettito ancor di più i seguaci del GF che sui social promettono di sbatterli fuori dal loft di Cinecittà al primo televoto.

In un’intervista al settimanale “Spy”, il fratello di Pago ha accusato l’ex tronista di essere un’egoista: “Sappiamo che l'ingresso di Serena non corrisponde a una vera felicità per lui. Da quando è entrata noi in famiglia ci siamo accorti che Pago sta perdendo se stesso. Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo”, mentre Miriana Trevisan non ha preso di buon grado l’entrata della Enardu: “Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui. Mi ha guardato e mi ha detto: ‘Perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io’”.

A dirla tutta, la coppia non piace nemmeno ai coinquilini: Fabio Testi li ha definiti “ridicoli, i cartonari della stazione Termini, se vogliono sco**re vadano a casa”, Andrea Denver ha detto a Serena: “Secondo me non saresti dovuta entrare, se lo avesse fatto la mia fidanzata, non mi sarei sentito a mio agio con gli altri”, Fernanda Lessa ha osservato che Pago si è allontanato dal gruppo, si è spento e che con l’ingresso della fidanzata ha perso la possibilità di vincere il reality show, Antonio Zequila è convinto che Serena non sia una vera concorrente: “non sarebbe giusto, non può essere, non c’entra niente” e così un po’ tutti gli altri vip.

Dal canto suo, Serena non sembra tanto interessata a integrarsi con il gruppo tant’è che passa le giornate incollata al fidanzato e risulta antipatica. Questo pomeriggio, la Enardu si è lanciata in una riflessione oscura su cosa intenda per felicità e infelicità: “Stare insieme non vuol dire essere sempre felici e sereni, bisogna spogliarsi di queste idee, l’arte di essere felice è affrontare la vita per quello che ti capita, non per quello che vorresti che fosse”, più chiara quando parla di tattiche. Giovedì a Clizia Incorvaia ha dimostrato di conoscere molto bene le dinamiche televisive: “Se non limonate tu e Paolo è un po’ monotono, ci dicono buonanotte, ca**o, tutte le notti, due capanne inizia a essere una cosa interessante”. Lunedì 10 febbraio, Serena Enardu sarà nominabile e, salvo scherzi del GF, finirà al televoto.