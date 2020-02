Grande Fratello Vip, Antonio Zequila e Andrea Montovoli: qual è adesso il grosso problema

C’è un problema nella casa del Grande Fratello Vip: l’astinenza. I concorrenti, da Antonio Zequila ad Andrea Montovoli, iniziano ad avere gli ormoni in subbuglio. Giovedì notte, in giardino, Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro e Andrea Montovoli stavano parlando del primo mese senza sesso. L'Incorvaia ha suggerito di costruire una capanna come quella di Pago e Serena, ma Andrea: “E poi che ci faccio? Cinque contro uno? Federica mano amica? Sono 31 giorni, è tosta… all’Isola ne avevo fatti di più, ma non c’era cibo quindi non funzionava niente, veramente, non scherzo. Io farò un record, voi non lo so” riferendosi a Clizia e Paolo che appaiono sempre più intimi.

Ciavarro è un ragazzo molto riservato e ha cercato di chiudere l’argomento bollente: “Anche per me 31 giorni è tanto, è record, ma non ho capito dobbiamo proprio parlare di questo”, “Eh ho capito, succede anche nelle migliori famiglie. Dobbiamo chiedere consiglio a Patrick, lui qui c’è già stato” ha risposto Andrea Montovoli che sente la mancanza della fidanzata. Così Cizia ha svelato: "Patrick va in bagno, ci va sempre di notte”.

Secondo Montovoli non è possibile lì perché ci sono le telecamere: “Io per esempio non ce la farei, altrimenti facevo il pornoattore e chiamavo l’amico Siffredi. I primi giorni c’era un palloncino e quello poteva essere utile, avrei un poncho nella valigia, ma non me l’hanno dato, comunque non ci riuscirei lo stesso”.