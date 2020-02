Festival di Sanremo, Selvaggia Lucarelli demolisce Roberto Benigni: "Con 300mila euro..."

Il monologo di Roberto Benigni al Festival di Sanremo accende il dibattito sui social network. Anche per il faraonico compenso che l'attore toscano ha portato a casa per l'ospitata sul palco dell'Ariston. Un gustoso botta e risposta è andato in scena su Twitter dove l'esperto di comunicazione e blogger Pietro Raffa ha difeso Benigni da chi criticava il lungo e monocorde intervento: "Provate voi a fare 40 minuti di monologo a braccio e poi ne riparliamo".

Nel dibattito che segue, insieme ai tanti utenti che contestano il fatto che Benigni leggeva il gobbo, interviene anche Selvaggia Lucarelli che mette il dito nella piaga: "Dammi 300 000 euro e te lo faccio appesa al lampadario", la replica della giornalista e influencer. Con l'interlocutore che propone allora una colletta social per l'impresa.