Ricchi e Poveri, la reunion a Sanremo è da brividi. Cosa fa Fiorello

Aveva promesso di travestirsi da Maria De Filippi, se ci fossero stati i risultati (meravigliosi) che poi effettivamente ci sono stati: “Mi sono messo in un brutto guaio, ora devo pensare a come risolvere. C’è da recuperare il costume, capire come fare con le taglie, e poi io ho 45 di piede”. Fiorello, tiene fede alla promessa fatta e apre la seconda serata del Festival di Sanremo vestito da “Queen Mary” “Il problema è che mi sono pentito perché mi sono guardato allo specchio e non posso uscire così in mondovisione". Incoraggiato dall'amico Amadeus, Fiore affronta la scalinata con una parrucca bionda sulle note della sigla di C’è Posta per Te. "Mi sento come Boris Johnson piastrato – confessa Rosario. Maria De Filippi chiama in diretta Fiorello: "Intanto complimenti, e poi Fiore sei bellissimo - dice, e accetta di dare il via alla serata "doppiando" lo showman. Fiorello, uno man show, si mangia il palco e come promesso torna in campo con una performance sulle note di Staying Alive de La Febbre del sabato sera e come promesso, ai giornalisti della sala stampa, canta “La classica canzone di Sanremo”. In premio il lumino d’oro, una bottiglia color oro che funge da vaso per i fiori di Sanremo.

Per approfondire leggi anche: Francesco Gabbani in testa a Sanremo

Fiorello dopo la performance non smette di esortare ironicamente l’amico Amadeus: “Il 52% non è poco. Vai con il PD che ne hanno bisogno”. E per l’amico Fiorello scende in riviera, sorpresa per l’amico Amadeus, Novak Djokovic, il tennista vincitore degli Australian Open e fresco neo numero 1 del Mondo che duetta con Fiore con Terra Promessa di Eros Ramazzotti.

Omaggio commovente e standing ovation dell’Ariston per Fabrizio Frizzi. Ieri avrebbe compiuto 62 anni. Sul palco, sua moglie Carlotta Mantovan. “Le ho chiesto – spiega Amadeus - se avesse piacere di intervenire per farle sapere che Fabrizio è sempre nei nostri cuori e sono certo che questo Festival, se fosse stato in vita l’avrebbe presentato lui. Accanto ad Amadeus a condurre la serata Emma D'Aquino e Laura Chimenti, volti del Tg1 e Sabrina Salerno, icona degli anni '80, sex symbol indimenticato da molti adolescenti dell'epoca. La D’Aquino incentra la sua performance su un monologo sulla libertà di stampa e propone una sua versione di Pensiero Stupendo di Patty Pravo. La Chimenti legge una lettera alle figlie sul senso della famiglia. Sabrina Salerno si scatena sulle note di Boys, Boys Boys. Un tuffo nel 1987.

Le coppie di Nuove Proposte che si affrontano durante la seconda serata per conquistarsi un posto in semifinale sono il duo Gabriella Martinelli & Lula (provenienti da Area Sanremo) contro Fasma e Marco Sentieri contro Matteo Faustini (anche lui proveniente da Area Sanremo). Passano il turno Fasma e Marco Sentieri.

Dodici di ventiquattro, le esibizioni dei big in gara. Piero Pelù con “Gigante” è un inno alla vita. Core de nonno. Elettra Lamborghini "Musica (e il resto scompare)" è stata la performance più attesa. Energia provocante e provocatoria con un sound potente che si preannuncia una grande hit radiofonica. Enrico Nigiotti “Baciami adesso" è un blues con assolo di chitarra da un finale pazzesco. Levante Tiki Bom Bom, Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr e poi Tosca con Ho amato tutto coinvolgente e ariosa. Francesco Gabbani con "Viceversa". Paolo Jannacci con "Voglio parlarti adesso", una ballad cantautorale, fa la differenza e strega l’Ariston. Il rap tosto di Rancore con “Eden" è una canzone fuori dal coro. Se non fosse per le polemiche anche Junior Cally non è poi così male. Si esibisce senza maschera. Emozioni, incanto e commozione con Giordana Angi in “Come mia madre" una canzone d’amore per la mamma. Michele Zarrillo Nell'estasi o nel fango" con un finale sprint musicale “alla Mango” è un brano zarrilliano nel cuore e nel testo.

Ospiti della serata Angela Brambati, Angelo Sotgiu e Franco Gatti, ovvero i Ricchi e Poveri, a 50 anni esatti dal secondo posto a Sanremo per “La prima cosa bella” si sono riuniti soltanto per questa sera con Marina Occhiena: Iniziano con il loro primo brano, L'ultimo amore, (cover di Everlasting love), ma è La prima cosa bella a far cantare tutti, così come Che sarà, cantata di nuovo con Fiorello che si unisce al coro facendo "il quinto". E ancora la platea in piedi a cantare e ballare con Sarà perché ti amo e Mamma Maria. Per il loro il Premio città di Sanremo.

E’ tardi e siamo ancora con due ore di esibizioni tra cantanti in gara e ospiti. La scaletta della serata subisce variazioni continue. Altro ospite della serata Zucchero propone alcuni brani del suo repertorio (tra cui la celeberrima «Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'Azione cattolica…Massimo Ranieri e Tiziano Ferro “tirano giù il teatro con una versione spettacolare” di “Perdere l’amore” vincitrice del Sanremo 1988. Ranieri inizierà in primavera a girare un film da protagonista e sul palco dell’Ariston presenta l’inedito “Mia ragione” è singolo che anticipa l’uscita del nuovo album, in pubblicazione in primavera. Il disco, realizzato e arrangiato con Gino Vannelli, includerà pezzi inediti e i suoi più grandi successi.Gigi D'Alessio, a 20 anni dalla prima partecipazione che lo consacrò al grande pubblico. Ripropone una sua canzone simbolo, “Non dirgli mai”, presentata sul palco del Festival di Sanremo 2000 in una nuova versione sinfonica: l'orchestra per l'occasione è stata diretta dal maestro Adriano Pennino. Momento più commovente della serata la presenza di Paolo Palumbo, giovane chef 22enne malato di Sla, che ha presentato il brano “Io sono Paolo”. E’ notte fonda. Oggi in Italia suonerà tutta un’altra musica.