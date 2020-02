Junior Cally, ora nel testo spuntano anche le Sardine

Non si fermano le polemiche attorno a Junior Cally. E adesso si apre anche la partita delle cover. In "Vado al massimo" cantata in coppia con i Viito, il rapper inserirà anche un verso che fa esplicito riferimento alle Sardine. «In mezzo a questi pesci grossi preferisco le sardine».

C’è anche questa frase - a quanto apprende l’Adnkronos - nelle "barre" di rap originali che Junior Cally porterà sul palco dell’Ariston nell’esecuzione della cover di "Vado al massimo" di Vasco Rossi con i Viito. Il rapper ha provato il duetto nel Teatro Ariston e chi ha assistito alle prove parla di una versione molto energica del pezzo di Vasco che nella voce del rapper della discordia diventa quasi l’autobiografia della sua avventura sanremese («e voglio proprio vedere, come va a finire!»).

La frase originale sui pesci grossi e le sardine assume un significato particolare alla luce del fatto che nei giorni scorsi lo stesso Junior Cally a chi gli chiedeva degli attacchi del leader della Lega Matteo Salvini nei suoi confronti aveva risposto: «Salvini è un pesce grosso, non credo che gli risponderò».