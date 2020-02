Francesco Sarcina e il suo gruppo "Le Vibrazioni" stanno conquistando il Festival di Sanremo con la canzone “Dov’è?”, ma l’ex moglie Clizia Incorvaia teme un brutto scherzo e minaccia di ritirarsi dal Grande Fratello Vip: “Se entra, me ne vado”. Gli autori hanno dato ai "vipponi" alcuni brani da cantare durante la diretta del programma e tra i testi ce n’è anche uno di Sarcina.

Questa mattina, Aristide Malnati spiegava asi coinquilini che il palco in giardino non era stato ancora smontato perché lunedì prossimo canteranno di nuovo e l’influencer (con gli occhi di Antonio Zequila incollati addosso) è sbottata: “Spero che non entri, altrimenti vado via. Sembrerebbe una pagliacciata, anzi lo dico è proprio una pagliacciata, lo farebbe solo perché è pagata profumatamente. Io credo che non lo faccia, ma non si può mai sapere cosa scatta in una persona, tante cose sono accadute nella mia vita che pensavo non potessero avvenire. Prima ero categorica, adesso non mi meraviglio più di nulla. Non voglio brutti scherzi, altrimenti sono io che me ne vado”.