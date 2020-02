Grande Fratello Vip, Serena Enardu fa arrabbiare Barbara d'Urso

Barbara d’Urso snobba Serena Enardu, la fidanzata di Pago nonché nuova concorrente del Grande Fratello Vip 4: "La signorina fa la scaletta dei miei programmi". Dopo la puntata di lunedì 3 febbraio, Antonella Elia ha portato in suite Aristide Malnati, Pago e Serena e con loro si è sfogata sul presunto tradimento del fidanzato Pietro Dalle Piane (Signorini le mostrò le foto di un settimanale rosa in cui l’uomo salutava l’ex fidanzata Fiore Argento, nda). “Mi dovrà molte spiegazioni, la incontra proprio quando io sono qui dentro?” disse Antonella e Serena Enardu, che poche settimane fa si rifiutò di andare a “Domenica Live”, rispose: “Ma vedrai che domani va dalla d’Urso, è una prassi, sicuro, c’è la sfilata degli ex” riferendosi alla presenza a “Pomeriggio Cinque” dell’ex fidanzato Giovanni Conversano che l’ha sempre definita un’arrivista.

Lunedì, Barbara d’Urso, sorriso a 36 denti, l’ha liquidata con poche parole: “Ma vedi? E’ meravigliosa questa signorina che dentro la casa fa anche la scaletta delle mie trasmissioni, magari invece viene il fidanzato, magari vengono tutti e due, magari vengono i genitori di lui, di lei, di noi…”. Intanto, questa mattina, l’ex tronista ha avuto il suo primo mental breakdown da quando è entrata in casa appena 7 giorni fa. Ha singhiozzato tra le braccia del fidanzato Pago per un motivo imprecisato, ma nessuno dei coinquilini si è fatto intenerire, forse perché il cantante ha detto che entrambi se ne fregano delle loro opinioni o forse perché hanno pensato a un pianto strategico, come il suggerimento di Pago a Serena di stare vicino a Patrick Pugliese in quanto concorrente forte al televoto.