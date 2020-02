Sanremo, Tecla e Leo Gassman vanno in semifinale

Tecla Insolia con "8 marzo" ha vinto la prima sfida delle Nuove Proposte con il 50,6% dei voti della giuria demoscopica, battendo e dunque eliminando gli Eugenio in via Di Gioia con "Tsunami". Per la band il Festival finisce qui, Tecla va in semifinale.

E gli farà compagnia Leo Gassmann che si qualifica con "Vai bene così" eliminando Fadi ("Due noi"), con il 54% dei voti della giuria demoscopica. Va direttamente alle semifinali delle Nuove Proposte di venerdì.