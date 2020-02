Grande Fratello Vip, ecco le nomination. Carlotta esce, blitz di Eva Robin's da Zequila

Fabio Testi, Michele Cucuzza, Barbara Alberti e Adriana Volpe sono i quattro nominati della nona puntata del GFVip 4, mentre Carlotta Maggiorana ha deciso di abbandonare il reality show. L’appuntamento è stato segnato dall’aspra resa dei conti tra Rita Rusic e Adriana Volpe e dall’incontro di Eva Robin's con Antonio Zequila: “Sei ancora chiav***le” con annessa battuta porcina di Pupo: “Zequila, eri in trans”. Gaffe di Alfonso Signorini su Fabio Testi e Barbara Alberti e ormoni in libera uscita per Wanda Nara. E spunta Fiorello.

Per approfondire leggi anche: GfVip, la resa dei conti tra Rita Rusic e Adriana Volpe

GFVip: la storia finita infinita di Pago e Serena

Wanda Nara è spontanea e ogni tanto piazza battute incontenibili come le sue tette che si spingono l’una con l’altra per uscire dallo scollo della giacca nera di paillettes: “Oggi sono semBlice, Sciacca e Bantalone, sono BBassica”. Opinionista inutile, ma simpatica. Alfonso Signorini ha un chiodo fisso: gli amorazzi da gossip. Pago e Serena Enardu sono gli unici che gli danno soddisfazione, ma alla nona puntata del GFVip si è fatto assalire da un dubbio: “Serena è vero amore o pubblicità? Se lo chiedono in tanti”, poi manda in onda la clip delle 48 ore a luci rosse dei due focosi sardi, capanna del sesso compresa, e commenta: “Me ne sbatto, fate quello che volete però su di voi il pubblico e i vostri coinquilini si sono divisi. Vi abbiamo mostrato i tweet più crudeli ma ci sono anche quelli di sostegno”. Dove?! E suggerisce a Fabio Testi, critico con Pago, di costruire un’alcova per portarci l’amica Barbara Alberti: “Fai una capanna per te e Barbara”. Gaffe dell’uno e contro gaffe di Wanda: “Beh, magari si muove un po’ più veloce di quella di Pago”.

La Volpe fa la volpe

La resa dei conti tra Rita Rusic e Adriana Volpe nella casa del GFvip è una piazzata da Quartieri Spagnoli. La produttrice cinematografica attacca: “Tu sei una donna pericolosa perché ti fingi amica delle donne per andare avanti e eliminare le altre. Il tuo gioco è fare la buona samaritana”. Adriana Volpe non perde la calma: “C’è chi sparla dietro e c’è chi è solare come me, trovami la registrazione in cui complotto per eliminarti”. Salta fuori il nome di Fernanda Lessa che si defila consapevole di essere stata lei a seminare zizzania riferendo alla Rusic di una manipolazione dei voti da parte di Adriana. La Volpe fa la volpe: “Siamo diverse e io sono orgogliosa di essere diversa da te. Stai a rosicare. Io cammino a testa alta, mi guardo allo specchio e sono felice. Io a casa mia, e tu a casa tua”, la Rusic ha un colpo di coda: “Ci siamo viste per la prima volta e per fortuna sarà l’ultima! Se sei così e sei vera, c’è da preoccuparsi”. Signorini va in pubblicità, ma in casa è scontro all’ultimo decibel. Barbara Alberti, vassallo fedele della Rusic, urla a Adriana: “Sei una donna senza scrupoli. Quando usciremo ti dirò una cosa in privato, non sul Grande Fratello, che non dico per rispetto ma che è cattivissima” e quella: “Voi parlavate di nomination e io vi ho fermato ricordandovi che bisogna stare alle regole. E’ una messinscena partita da Rita. Vi ho mai chiesto di nominare Rita?”, Antonella dice no, mentre la falsissima Adriana risponde: “A me tenetemi fuori, io non c’entro con questa storia”. Peccato esista il video del suo doppiogioco.

Il Grande Fratello “cornuto”

Un settimanale di gossip ha pubblicato le foto di Pietro Dalle Piane con una donna bionda e Alfonso Signorini, che perde il pelo, ma non il vizio di spettegolare, chiede a Adriana Volpe di riferire tutto a Antonella. Alla conduttrice non pare vero di far bella figura con niente e riporta il presunto tradimento con la medesima cautela di chi teme una querela: “Stai serena, ci sono queste foto, è una bionda, ma non c’è un bacio, non c’è voglia di toccarsi, sono due persone che stanno camminando. Ricordati il bacio pazzesco che ti ha dato”. La Volpe non deve fare tv, deve aprire un consultorio. La reazione di Antonella Elia è inaspettata: “L’importante è che non sia morto nessuno, io lo capisco se mi lascia, sono più vecchia di lui di 11 anni”. Alfonso Signorini non ha ancora deciso se vuole fare il conduttore del GFVip o il serpente a sonagli del gossip e scivola: “Spero non ti abbia infastidito che te lo abbia detto Adriana. E’ stato un atto di gentilezza nei tuoi confronti”. Meglio non sapere cosa avrebbe fatto se voleva essere scortese. La bionda è Fiore Argento e la Elia: “E’ una sua ex, questa me la paga cara quel disgraziato, sapevo che ogni tanto si sentivano, ma mi aveva detto che non si vedevano da anni. Conosco quello sguardo… faccia in estasi… come rivedesse la Madonna. Mi ha sempre accusato di avere un rapporto morboso con Fabiano, il mio ex. Me lo ha fatto cancellare. Pietro questa me la paghi cara, mi fidanzo con Aristide”. I coinquilini provano a consolarla ipotizzando che si tratti di immagini vecchie e Signorini mette pace: “No, non sono foto vecchie, sono di 4 giorni fa”. Lo chiamavano delicatessen. Wanda Nara si sveglia: “Se lo faSeSSe Mauro, yo je stacco la testa”.

Televoto e tele-tette

E’ il momento di conoscere l’esito del televoto. Barbara Alberti, che per essere rientrata in casa dopo il malore si punirebbe dormendo con il russatore Patrick, dice: “Spero di essere fucilata sul posto, qui volano coltelli, mi fanno tutti le carezze e poi nominano”. Si salva con l’11% dei voti, Carlotta Maggiorana con il 17% e Patrick il 63%. Michele Cucuzza ovvero Mr.Bean senza il suo geniale sarcasmo, raccatta appena il 7% delle preferenze. Schiuma rabbia dietro il finto sorrisetto e va in studio, qui Wandona si avvicina a Signorini: “Scio una GoSa per te” e, come la Marini, tira fuori dal reggiseno (invisibile) la cartuccia degli esami: “Non sei stato eliminato”. Teletettetete! Quest’anno i concorrenti del GFvip sono come l’amore di Venditti: fanno giri immensi e poi ritornano.

Sputtanescion al GFVip

Michele Cucuzza passerà alla storia per il “vippone” che si è dato la zappa sui piedi. Signorini rimanda la clip in cui sghignazza proprio alla Mr. Bean per la nomination a Montovoli e a seguire un confessionale di Fabio Testi: “E’ bugiardissimo, ha avuto una gran caduta di stile”. Signorini bacchetta Montovoli perché gli ha dato del pagliaccio: “E’ un insulto pesante”, mentre Wanda Nara: “Pagliaccio significa falso, a Milano, in Argentina e in tutto il mondo”. Il giornalista si sente pugnalato alle spalle: “Mamma mia ancora a rimestare questa cosa”. A chi tocca non si ingrugna.

#zequilafuori, anzi no

Questo è un capolavoro del GF. Un montaggio comico, enfatizzato da una musichetta funny, è il modo scelto da Alfonso Signorini per liquidare le reiterate e pesanti offese di Zequila a Patrick Pugliese: “Continuate così, vi divertite e ci divertite. L’importante è rassicurare le persone che vi amano fuori che siete tranquilli, sapete molti chiedevano addirittura la squalifica”. Riassumendo: “pagliaccio” è un’offesa, “palla di lardo” è un calembour.

Miss lagna abbandona il GFVip

“Piangina” Carlotta Maggiorana ha gli attacchi d’ansia e panico vuole uscire a ogni costo, tranne quello di pagare la penale. Signorini le vuole parlare, ma lei si inalbera: “Io non mi sono mai permessa di dire a una persona che non sta bene, aspetta, ti devo parlare, questi vogliono vedere una persona che sta male, ma la gente non capisce?!”. Finalmente Signorini la congeda: “Ci sei piaciuta, ma vediamo il tuo disagio, non vogliamo vederti soffrire così” e l’insipida Carlotta: “Non voglio farmi del male. In televisione non puoi avere i filtri di Instagram e dei social”. Ce ne siamo accorti. Ciaone. Felici i coinquilini: non per la sua salute psicofisica, ma perché la credono forte al televoto.

Il Grande Fratello rosica per Sanremo

I vip si sono esibiti in un paio di canzoni che Signorini ha presentato in stile Festival di Sanremo. Il maestro dell’orchestra è il trash vivente Wanda Nara che sprona Antonella a freezzare Pupo così: “Dai, ti devi vendicaLe, VVacialo, VVacialo! Avvicinati all’orecchio, leccare, baciare, morsicare”. Parte “Su di noi” e Wanda fa la cubista rubando la scena all’imbalsamato conduttore. Più tardi spunta anche Riccardo Fogli per intonare “Storie di tutti i giorni” con i gieffini. Peggio di così Amadeus e Fiorello (che ha mandato un video saluto a Signorini: “sarò il tuo concorrente mascherato”) non possono fare.

Zequila bum, bum

Noi pensavamo a uno scherzo di cattivo gusto del buontempone di Signorini e invece la rubrica sulle ex di Antonio Zequila è realtà. D’altra parte l’attore è uno dei cocchi del conduttore. In casa entra la sua ex Eva Robin's che lo provoca: “Come mai non mi nomini mai? Non sono degna della tua lista? Ammazza, sei ancora chiav***ile!”. E scatta il bacio sulla bocca. Il conduttore va al sodo, vuole sapere se hanno consumato e Zequila sorprende: “Si può dire il peccato ma non il peccatore... Sì abbiamo peccato e goduto. Eva è uno sbaglio della natura, io l’adoro, è una donna con il cervello di un uomo e un uomo con il corpo di donna” e Pupo: “Non si può dire perché c’era pippo?!” e la Robin's: “Io ero nascosta sotto il tavolo perché non lo vedesse, non volevo i confronti…mi batteva”. Signorini domanda a Zequila se può esserci un ritorno di fiamma e quello sorprende per l’affetto e la compostezza con cui saluta Eva Robbins: “Non escludo niente, perché no, può esserci qualcosa, la massima espressione dell’amore è la libertà”. Wanda ha la faccia schifata, mentre vorremmo non aver sentito, ma purtroppo lo abbiamo sentito, l’uscita becera di Pupo: “Capisco la confusione Zequila, quel momento eri veramente in TRANS”.

Il bello del GFvip: le velenose nomination

A parte l’opinabilità degli 8 preferiti della casa e dell’immunità eterna di Serena Enardu, su cui vige un mistero che nemmeno Roberto Giacobbo, nella stanza super led iniziano le nomination: Michele nomina Patrick, Paolo e Fabio si nominano a vicenda, Adriana nomina Barbara “perché è andata dietro alle voci” e l’Alberti ricambia “per vendicare Rita”. Spacca Patrick che manda al voto Barbara: “sei superba, superba, punto”. Pago nomina Fabio per le critiche alla sua capanna del sesso, Montovoli, Licia e Antonella scelgono Fabio Testi, Denver va su Barbara e Aristide punta Adriana “perché è calcolatrice e cerchiobottista”. Clizia nomina Patrick, Fernanda dà il voto a Pago e Zequila spedisce in nomination Adriana. Al televoto “chi vuoi salvare?” vanno Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Fabio Testi e Barbara Alberti.

GFVip Night

Dopo averci raccontato i sogni erotici dei gieffini, Signorini manda nella suite Antonella Elia che porta Aristide, Pago e SIMONA ovvero Serena e chiude con video piccante di Wanda e foto di Pupo beato tra le donne. La nona puntata finisce in vacca.