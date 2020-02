Rita Rusic contro Adriana Volpe. Al GfVip terribile scontro tra le donne

Rita Rusic entra nella casa del GFVip per un confronto con Adriana Volpe e scoppia un litigio fuiroso.

La produttrice cinematografica attacca: “Tu sei una donna pericolosa perché ti fingi amica delle donne, le aiuti per un fine, le aiuti a farsi i capelli, le unghie, a vestirsi, per non essere attaccabile, andare avanti e eliminare le altre. Tu fai i fatti e complotti dietro, a Carlotta hai detto "ti ho fatto i capelli e mi voti?" e io che ho dato da mangiare a tutti? Il tuo gioco è fare la buona samaritana, ma non sei la maestra”. Adriana Volpe è un iceberg col sorriso: “C’è chi sparla dietro e c’è chi è solare, le cose che ho le ho condivise, te no. Mi piace essere serena e leale”. Ma la Rusic: “Non lo sei, Fernanda ha detto che hai fatto il complottino per eliminarmi”. Chiedono conferma a Fernanda Lessa che tace (sa di essere stata lei a mettere in giro la voce del presunto complotto) e la Volpe fa la volpe: “Fammi vedere la registrazione in cui mi metto d’accordo, tu ti sei messa d’accordo, pensavi alle nomination, io no, siamo diverse e io sono orgogliosa di essere diversa da te. Stai a rosicare, finalmente mi guardi negli occhi e questo mi fa felice, le cose si dicono dirette. Io cammino a testa alta, mi guardo allo specchio e sono felice. Io a casa mia, e tu a casa tua”, la Rusic ne esce maluccio, ma ha un colpo di coda: “Ci siamo viste per la prima volta e per fortuna sarà l’ultima! Se sei così e sei vera, c’è da preoccuparsi”.

Signorini va in pubblicità, ma in casa è scontro all’ultimo decibel tra Barbara Alberti che difende la Rusic lanciando una shade pazzesca: “Sei una donna senza scrupoli. Quando usciremo ti dirò una cosa in privato, non sul Grande Fratello, che non dico per rispetto ma che è cattivissima” e Adriana Volpe che le rimette gli ossicini in fila indiana: “Voi parlavate di nomination e io vi ho fermato ricordandovi che bisogna stare alle regole. E’ una messinscena partita da Rita. Fernanda ti ho mai chiesto di votare Rita? Antonella ti ho mai chiesto di nominare Rita?”, Antonella e la falsissima Adriana dicono di no, ma esiste il video in cui la Lessa, in cucina, fa la spia o meglio fa credere alla Rusic che dietro la sua nomination ci sia lo zampino della Volpe. Antonella Elia si prende la responsabilità del caos, ma zittisce la rivale: “Ma basta, hai la voce che buca il cervello, ma basta con la tua reputazione distrutta, cosa succede alla tua reputazione…poverina, poi dove va...se le macchiano la reputazione…”. Se non ci fosse questo cast femminile, il GFVip potrebbe chiudere.