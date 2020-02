Raz Degan a Live. Cosa dice su Paola Barale, e Lemme lo insulta

Raz Degan sfida le 5 sfere di “Live Non è la d’Urso”, ma non si sbottona sulla fine della storia con Paola Barale: “Perché ne parliamo? E non è vero che non faccio sesso”.

Raz Degan ha accetto l’invito di Barbara d’Urso per poter parlare di un progetto che gli sta a cuore, ma l’attenzione è sulla fine della love story con Paola Barale e le parole al vetriolo che gli ha riservato una settimana fa a “Live Non è la d’Urso” (“Ho un dimenticatoio dove metto le persone che mi hanno fatto veramente del male, Raz Degan e Gianni Sperti sono nel dimenticatoio”).

Alba Parietti è in una sfera e accusa il modello israeliano dal fascino tenebroso di aver sfruttato la popolarità dell’ex fidanzata per vincere l’Isola dei Famosi tre anni fa. Raz Degan, oggi fidanzato con una donna di nome Stuart, finge di non capire e tergiversa: “Io non posso entrare nella mente di un’altra persona, il rapporto era terminato due anni prima dell’Isola, abbiamo avuto la fortuna di aver vissuto momenti intimi, ma i rapporti sono complicati. Io non sapevo che arrivava all’Isola, non l’ho chiamata io, l’ho apprezzato molto, lì le emozioni sono molto forti. Però non capisco di cosa mi accusate, sono passati 5 anni, non riesco a capire il discorso”. La Parietti insiste: “Abbiamo creduto che fosse rinata una storia, per quello che so io, che sono amica di Paola, i suoi sentimenti non sono stati rispettati, c’è stata una messinscena, pensava a un sentimento rinato, invece dopo l’isola sei sparito, si è sentita sfruttata”, ma Raz Degan è un muro di gomma e non risponde, precisa solo che non corrisponde a verità che non fa sesso da quando ha 30 anni: “Fu Rocco Siffredi a dirlo, l’ha intuito… intuito appunto, io non l’ho mai detto, l’hanno scritto i giornali”. Uno degli sferati è il farmacista Alberico Lemme che lo insulta a tutto spiano: “Sei un ex modello, un attore fallito, hai fatto quattro, cinque filmetti, ti atteggi a sciamano, non hai concluso niente, non sei niente”, Barbara d’Urso interviene e difende Raz Degan che ribatte in inglese per non farsi capire. Il direttore Roberto Alessi chiosa: "Sei molto abile".