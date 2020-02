Antonio Zequila bullo inarrestabile contro Patrick Ray Pugliese. Così il web lo vuole eliminare dal GfVip

Antonio Zequila, il concorrente meno amato e più discusso del Grande Fratello Vip 4, non si placa su Patrick Ray Pugliese: “E’ un pachiderma puzzolente, buttiamogli l’acqua bollente sulla testa. Non si cambia da 40 giorni”.

Per Zequila, ogni giorno è buono per offendere Patrick. Il gieffino lo ha esortato a smettere facendogli notare che aveva detto le stesse cose, se non peggiori, di Salvo Veneziano e che poteva rischiare la squalifica, ma l’attore ha replicato: “Non sei mica una donna”. E così continua a bersagliarlo: “E’ un escremento della natura. Ho fatto Giovanna D’Arco e c’era una scena in cui diceva "sangue, escrementi e siero, Patrick eccolo là, questa me**a’” e le donne presenti, più o meno imbarazzate, hanno sorriso all’oscenità.

Per approfondire leggi anche: Antonio Zequila scatenato al GfVip

Questa mattina, in giardino, Zequila ha colpito Patrick sulla pulizia: “Indossa la stessa maglietta nera da 40 giorni e pure le mutande e i calzini, adesso Virginia Raggi lo chiama per fare lo sponsor della spazzatura, lo chiama per l’AMA”. Aristide Malnati, come sempre ha sghignazzato alle affermazioni da bullo, mentre Paolo Ciavarro e Andrea Montovoli gli hanno fatto notare che aveva detto una sciocchezza: “Anto, ma ha 40 maglie nere e 40 paia di calzini, li ha tutti uguali”. Zequila però si deve credere spiritoso perché in giornata ha insistito: “Dov’è quel pachiderma? Quel pachiderma puzzolente, gettagli l’acqua bollente addosso, sui capelli che tanto gli spaghetti sono dello stesso colore”.

Gli utenti dei social auspicano che Zequila sia espulso (hanno creato l’hashtag #zequilafuori) e stanno taggando nei loro post di protesta il conduttore del GFVip, Alfonso Signorini, e gli opinionisti Wanda Nara e Pupo.