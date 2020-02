Il dramma di Geradina Trovato da Barbara D'Urso. Poi l'offerta clamorosa

Dal successo alla povertà: Gerardina Trovato commuove tutti dalla d’Urso. Ed arriva per lei una sorpresa inaspettata. Ecco cosa è successo...Quello di Gerardina Trovato è un vero dramma. La cantante, che ha partecipato a Sanremo diversi anni fa, vive con appena 80 euro al mese della Caritas. Ormai è uscita dalle scene tv, pur avendo scritto decine e decine di canzoni. Sua madre, Agata Russo, l’ha aiutata per diversi anni. I rapporti, però, sono tesi. Anzi tesissimi.

Per approfondire leggi anche: Domenica Live fa il boom

La Trovato è tornata in studio dalla d’Urso raccontando la sua versione dei fatti, che si scontra con quella di sua madre. La cantante, innanzitutto, ha ringraziato Caterina Caselli: “Ha pagato 6 mesi di affitto, luce e acqua. Ha pagato anche i miei debiti. Certo, non mi è rimasto nulla. Ma devo dirle grazie”. Poi ha raccontato, con estremo dolore, tutte le problematiche degli ultimi tempi: “Ho debiti con la farmacia, dove mi rifornisco, con la parrucchiera che viene gratuitamente a casa mia. Ho debiti con tutti quelli che mi hanno aiutato”.

Secondo il racconto della Trovato sua madre Agata avrebbe cercato di interdirla ritenendo che non fosse mai stata in grado di gestire il suo patrimonio. “Mi ha denunciato dicendo che ho sperperato il suo patrimonio per comprare droga, feste e vestiti. Io non mi sono mai drogata in vita mia”, ha detto la cantante ospite dalla d’Urso. Ma in diretta è arrivata la lettera della signora Agata che ha smentito tutte le accuse mosse nei suoi confronti. E la Trovato, infatti, ad un certo punto ha voluto precisare di aver ricevuto un aiuto economico da sua madre: “Un solo vaglia in un anno. Appena 300 euro. Che ci faccio?”. In studio il racconto della Trovato, che riavvolge il nastro dei ricordi dal successo alla povertà, ha fatto emozionare tutti. La d’Urso, che è stata l’unica del mondo della tv a tendere una mano alla cantante in difficoltà economiche, poi ha rivelato: “Un mio amico che produce video musicali e ha uno studio di registrazione, dopo aver visto la tua storia, mi ha detto di voler produrre gratuitamente il tuo videoclip musicale”. Ed è stata questa la notizia più per Gerardina.