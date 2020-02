Strepitoso Amadeus svela tutto da Fazio. Poi Fiorello dice chi vince Sanremo

Il Festival di Sanremo è ai nastri di partenza e Amadeus si collega con Fabio Fazio, il conduttore di “Che Tempo Che Fa”, per qualche anticipazione e viene fuori un’intervista fresca e divertentissima: “Non faccio prove, la Rai mi briffa dalle 8. Ci sarà pure lui: Beppe Vessicchio”. Spunta anche Fiorello: “Non sta provando! Chi vince? Un cantante di sinistra” e Amadeus: “Quindi tutti tranne Rita Pavone”. Poi l’incidente in diretta.

Amadeus è gasatissimo per l’occasione della vita, sprizza gioia come un bambino davanti a Baby Shark. “Domani facciamo le ultime prove, molte cose le improvvisiamo, chissà cosa accadrà. Improvviseremo molto… come vedi uso il plurale” annuncia Amadeus a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. E’ un fiume in piena che mette buonumore: “Se dormo? Sì dormo di piombo, mi sveglio con calma, faccio colazione e si va a teatro, dormo nell’albergo vicino, faccio 100 metri e sono lì”. Ed ecco l’imprevisto: il conduttore parla e alle sue spalle cade il cartello Sanremo 2020 appoggiato allo schermo del TG1. Segno premonitore? Sta di fatto che ridono tutti. Si riprende in un clima faceto, ma di grande entusiasmo: “La musica è al centro del Festival con 24 canzoni – dice Amadeus -. E sì, quest’anno c’è Beppe Vessicchio. La prima frase che dirò? Ci stavo pensando questa sera, ma sarà una sorpresa. Papillon o cravatta? Solo papillon. Il cast è pazzesco: Tiziano Ferro tutte le sere, Fiorello e Benigni”. Secondo fuori programma: spunta pure Fiorello e la Littizzetto lo saluta in diretta così: “Ciao me**a!”, “Come mi hai salutato?”, “Ciao me**a!”. Fiorello è più sudato e teso di Amadeus e sgrana la sua preoccupazione: “Conosco quest’uomo da tanti anni, ma non lavora, non fa niente, sta tranquillo, seduto in platea, guarda e dice ‘va bene’. In albergo dormiamo uno di fronte all’altro. Sono andato a svegliarlo stamattina alle 6, bussavo e non rispondeva nessuno. Pensavo che fosse strano, poi mi ha detto che era alla stanza 410 e non alla 408! Lui non sa neanche che martedì si comincia, ho dei dubbi… non so se io ci sarò tutte le sere, dipende dal direttore artistico cioè Amadeus. Se gli ho dato un consiglio? Sì di provare!!! Di guardare la scaletta, di fare qualcosa, era seduto in platea, è arrivata Emma, gli hanno detto ‘allora si esibisce, le dici due parole, la saluti e passi a presentare il prossimo cantante’, lui dice ‘ok, va bene’ e io ‘ma non provi questa cosa?’ Noooo”. Il feeling e l’amicizia bucano lo schermo, Fiorello rincara la dose: “Lunedì ci sarà un’altra conferenza stampa” (e gesto della mano a dire “figuratevi un po’”) e Amadeus aggiunge con autoironia: “Sarà a mezzogiorno e la Rai vuole iniziare a briffarmi alle 8 di mattina!”. Hanno controllato anche i dati Auditel: “Dovrebbe fare il 49,6% cioè qualcosa in più dell’anno scorso”, ma meglio non pensarci. Poi la battuta politica: Fazio chiede chi vince e Fiorello: “Secondo me vince un cantante di sinistra”, “Battuta citofonata” replica Fabio Fazio e Amadeus spiazza tutti: “E quindi tranne Rita Pavone, tutti potrebbero vincere”. La Littizzetto dà una serie di consigli al conduttore de “I soliti Ignoti”, il più divertente è: “Fa un passo indietro e sentiti donna più che puoi”. Lo sketch finisce su una domanda di Marzullo: Fiorello e Amadeus prendono il cartello e se ne vanno via alla chetichella per non rispondere al contorsionismo linguistico, Fazio urla: “Divertitevi e non provate niente” e Fiorello terrorizzato: “Non ti preoccupare lo fa già!”.