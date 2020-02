Offese e sfottò, Antonio Zequila scatenato al GfVip

C’è una prassi consolidata al Grande Fratello Vip 4: il pessimo buongiorno di Antonio Zequila a Patrick Ray Pugliese. L’attore scherzerà pure come sostiene la sorella, ma a lungo andare risulta bello peso. Ogni mattina, si alza, infila l’accappatoio e parte con una sequela di sfottò misti a offese ai danni del gieffino: “Mo’ russava quella me**a, quella me**a. Stava russando come un porco, quel porco, quella scrofa”.

Per approfondire leggi anche: Aristide Malnati censurato dal GfVip

Aristide Malnati ride a ogni sciocchezza e sogna l’uscita di Patrick: “Chissà magari il buon cuore dei nostri amici a casa…” e Andrea Denver: “A me però è simpatico” e l’egittologo: “Uh, si scherza, viva Patrick tutta la vita… eeeeh come no!”. Il modello di Verona ha fatto anche lo spione: “Antonio, ci ha chiamato stanotte per farci sentire quanto russavi, lui dice che non lo fa più perché l’altro giorno in piscina ha detto che gli è uscita una ca**ola grande così dal naso, grande così”. Poco dopo, seduto al tavolo della cucina, Zequila ha ricominciato: “Patrick è una nube tossica, ha una flatulenza proporzionata alla sua panza, ieri sera ha lasciato una scia…cercavo un cadavere sotto la tavola, Fabio sembrava un pugile suonato, ha sparato…lui va a ruota libera, non po’ fregargli di meno…mai stargli dietro quando fa ginnastica, pensa Barbara Alberti che sta dietro di lui, la butta per terra, la vediamo che vola, lei è esile, piccola, piccola”.

Ma oggi Antonio Zequila era in gran spolvero e saltando di palo in frasca ha detto: “Paolo, non vai al Festival? E invece dovresti andarci, io una volta avevo vicino Eva Mendes…se non mi ero portata una dietro…”. Come direbbe Barbara Alberti: ego infantile grande più della casa. Patrick Pugliese ha confidato a Andrea Montovoli di sapere cosa dice l’attore alle sue spalle: “Pensa che mi ha detto tante di quelle cose brutte...lo so cosa dice…ha detto peggio e uguale di...(si riferiva a Salvo Veneziano, nda), vabbè lasciamo perdere…e io allora gli ho detto "smettila, altrimenti ti squalificano e io poi come faccio? E lui ha risposto: "ma tu non sei donna".