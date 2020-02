Al GfVip fuori Rita Rusic. dentro Serena Enardu. Fabio Testi fa il panico ma la più rimpianta è Ilary Blasi

L’ottava puntata del Grande Fratello Vip paga dazio: fuori il pezzo da novanta Rita Rusic. Al televoto fake (nessuno sarà eliminato lunedì 3 febbraio) Michele Cucuzza, Patrick Pugliese, Carlotta Maggiorana e Barbara Alberti che rivuole autoeliminarsi. Serena Enardu, fidanzata di Pago, è una nuova concorrente del reality show, mentre è standing ovation social per Fabio Testi che semina il panico svelando gli altarini: “Nomino Barbara perché è privilegiata”. Ma il momento più commentato su Twitter è un video del GFVip 3 in cui si sente la voce di Ilary Blasi: “Che malinconia! Manchi come l’aria”.

Il covo di vipere del GFVip 4

Wanda Nara vestita in verde dinosauro, Alfonso Signorini in verde abete e Pupo addobbato in verde e marrone foglie morte danno il via all’ottava puntata del GFVip. Si parte dagli scontri tra donne, il vero motore del reality: Adriana è un’oca che crede di salvare il mondo, Antonella è finta. La disneyana Adriana Volpe, per l’occasione vestita da hostess, suona il solito disco buonista sulla pace usque ad coelum et usque ad inferos, ma la Elia la disarciona: “Non ti potevi fare i fatti tuoi?? Se non mi obbligavi a parlare con Fernanda, io non nominavo Rita. E che pa**e". A seminare zizzania tra Rita, Antonella e Adriana è stata l’insinuante Fernanda Lessa che è uscita dal sarcofago per saltare di alleanza in alleanza ed evitare tutte le nomination.

Il GFVip “E’ na’ battuta”

Signorini manda in onda la clip del “complotto” di Michele Cucuzza e Antonio Zequila (mui chic nella giacca con i galli cedroni) ai danni di Andrea Montovoli che capisce di essere stato ingenuo. “Hai riso come un pagliaccio” osserva il ragazzo dopo aver ascoltato la risata da satiro di Michele Cucuzza che atterrito dalla clip prova a difendersi: “Io non ho organizzato un bel nulla, lo dico ai fini del regolamento. L’ho votato perché lui mi votava”. Paola Di Benedetto reagisce inorridita: “Il video ha mostrato tutt’altro, poi se vogliamo far finta di non vedere, se dobbiamo prenderci in giro lo facciamo. Dobbiamo giocare ad armi pari”. Il ruolo di stratega organizzatore è una sorpresa per gli inquilini del GFVip, non per i telespettatori da casa vedono molto bene. Anche Zequila si giustifica: “E’ na battuta, non ze po’ fa’ nemmeno ‘na battuta”. Direbbe De Filippo: “è ‘na cosa da niente” intendo che non lo è affatto. Durante la pubblicità continua la lite tra Andrea e Michele trovato con le mani non nella marmellata, ma nel famigerato prosciutto di Valeria Marini, mentre Zequila getta fango sugli autori: “Hanno fatto vedere il complotto e adesso il pubblico lo premierà”. Sta di fatto che i due sono color sabbia bagnata per la figuretta rimediata.

Serena Enardu come Diletta Leotta a Sanremo

“L’amor che move il sole e l’altre stelle” nel caso di Pago e Serena Enardu diventa “l’amor che move Fitvia e l’altre tisanine”. L’ex fidanzata è uscita dalla porta 20 giorni fa con il no del pubblico al televoto e rientra dalla finestra per imposizione del GF in qualità di nuova concorrente. Ora, non per fare il bastiancontrario ma che si tratti di una pagliacciata si capisce dal fatto che Serena invece di guardare l’RVM su Pago pensa a spostarsi lo spacco del vestito per mostrare le gambe come fece Diletta Leotta a Sanremo. “Sono stanca” dice l’ex tronista. Sapessi noi, Serenuccia, sapessi noi. E ci vengono i capelli bianco perla quando osa dire: “In 7 anni, non ci siamo mai conosciuti davvero. Colgo quest’opportunità per stare 24 ore su 24 con Pago”. Tre mesi fa, invece, le veniva il coronavirus solo all’idea di incrociarlo al falò di Temptation Island Vip. Per farla breve, nel loro e nel nostro futuro ci sono Pechino Express, Isola dei Famosi, Amici Celebrities, C’è Posta per Te e - non sappiamo come - pure Il Collegio. Tutti gli inquilini fanno gli occhietti a cuoricino, sostengono l’amore, ma non sanno che Serena è una nuova concorrente e dunque una rivale. Tuttavia ci sfugge il senso logico di un ingresso che falsa il gioco: Serena informerà Pago di cosa succede fuori e gli darà le dritte giuste. Forse lo spiega Signorini (che fa un riferimento al bondage in pieno stile serata familiare, nda): “Mi mancava la storia d’amore”. Tradotto: visto che non nasceva nessun flirt, rispolveriamo la coppia del business. Furbacchioni. Non a caso Cristina Plevani twitta contro il reality: “Edizione senza regole e senza un filo logico. Prima ti fanno decidere col voto e poi se ne sbattono. Concorrenti cocchi del maestro, concorrenti protetti, concorrenti di serie B e di serie A”.

Grande Fratello Vip: il fumetto, la Queen Rita e il baby

Quando Rita Rusic piange (sicuramente meno di “fontanella” Signorini) significa che è davvero commossa e per questo ci piace. La sua linea della vita è fatta di grandi alti e bassi ma il picco è la nascita dei figli Vittoria e Mario che racconta con senso del pudore. Dolcissimo il “diesel” Montovoli: non è uso ad aprire facilmente i condotti lacrimali ma cede davanti alla mamma e alla sorella (apparizione fugace). Il meno considerato è Patrick Ray Pugliese, re indiscusso di questa edizione. Per lui clip riassuntiva di quanto sia divertente in casa e ciao.

Eliminazione all’ottava puntata

Rita Rusic esce con il 28% dei voti, 33% per Montovoli e 39% per Patrick Ray Pugliese. L’ex gieffino è il primo a salvarsi e Zequila ha un gesto di stizza, mentre dallo studio parte un’ovazione che Signorini cavalca: “Sei contento Zequila? Eeeehhh come no…”. Cucuzza ha serpeggiato fino all’ultimo: prima che Montovoli fossi dichiarato salvo, gli ha sibilato all’orecchio come Sir Bis Bis: “Se rimani come io penso... Non ti voto” e se esce ha fatto bella figura con niente. Secondo la SUA strategia. In studio Rita Rusic spiega da dove nasce la rivalità di Adriana Volpe nei suoi confronti: “Nasce all’origine, io sono stata annunciata come prima donna, ho avuto la copertina e lei questo non l’ha mai digerito perché si crede la regina, la rappresentante delle donne. Invece io non ci pensavo proprio. Adriana ha capito subito il gioco e ha visto in me la sua rivale. Fuori la personalità della Rusic dentro l’inconsistenza di Carlotta, Aristide, Fabio e the business woman Serena. Così è il GFVip.

GFVip: questione di feeling (a tutti i costi)

I social, il GF, Eleonora Giorgi e soprattutto Alfonso Signorini pretendono che Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si mettano insieme. I due non sono affatto persuasi, soprattutto Ciavarrino che non vuole andare oltre a una cena a Fregene a base di birra e telline. Alfonso: “Ci piace…” e Paolo: “Fantasticare…”, gli fa eco Clizia: “Siete andati un po’ oltre”. Eleonora Giorgi entra in casa, fa spoiler peggio di Mara Venier sui preferiti della casa e abbraccia il figlio: “Ci stai facendo sognare, sei un ragazzo d’oro”.

Le nomination del GFVip: Fabio Testi portavoce di Twitter

I 4 uomini immuni sono Aristide Malnati, Antonio Zequila (come solo il GF lo sa), Pago e Paolo Ciavarro. Le 4 donne sono Adriana Volpe, Fernanda Lessa, Antonella Elia e Licia Nunez. Il televoto fake prevede che il meno votato non esca ma vada in nomination con i nomi che saranno fatti lunedì 3 febbraio. Il colpo di scena lo regala Fabio Testi che ha dormito per tutta la puntata, ma si sveglia in tempo per sputtanare i teatrini: “Nomino Barbara perché è privilegiata, ha avuto un trattamento diverso dagli altri”, gli occhi di Signorini sono inondati dal terrore e un brivido lo scuote visibilmente. Preso alla sprovvista, balbetta: “I favoritismi non possono essere riferiti a un problema di salute che ha avuto”. Fa melina manipolando il significato delle parole di Testi, ma ha capito benissimo. Almeno quanto Twitter che esulta per la sincerità dell'attore.

Antonella Elia, Clizia Incorvaia e Adriana Volpe bisticciano bisbetiche indomabili: “Ho imparato a ballare sotto la pioggia, quello che mi dice una donna arrabbiata col mondo non mi interessa” dice Clizia, “Ma vuoi stare zitta? Ma che c’entri? Ma vuoi smetterla?” urla Antonella a Adriana che sbraita: “Fatti un esame di coscienza, ogni giorno demolisci una donna, rilassati, facci vivere tranquilli”. Scoppia un litigio pure tra Barbara Alberti e Antonio Zequila. Lui la nomina perché giudica “l’apparenza di un uomo anziché l’essenza”, lei ribatte: “Si crede il centro del mondo, non è autoironico, ha un ego che sfonda la casa. E' patetico, rancoroso, è un sorcio, ma che è?! Adoperare il mio cervello per questo no!”. Al televoto “chi vuoi salvare?” vanno Barbara Alberti (che subito dopo la puntata ripunta i piedi ventilando il ritiro), Patrick Pugliese, Carlotta Maggiorana (non pervenuta) e Michele Cucuzza. Il miglior commento è quello di Patrick: “Questi qua son proprio scemi: votano me perché sono forte e poi escono perché sono forte".

GFvip: Zequila Bum Bum

E niente, vogliono farci credere che Antonio Zequila sia uno scanzonato conquistatore anziché un attempato playboy ego riferito dal linguaggio rozzo e triviale. Così Signorini lancia la rubrica “Zequila bum, bum” con lo scopo di radunare tutte le sue ex. Nemmeno una parola sulle frasi volgari rivolte a Patrick e Adriana. Anzi ci regala un “Wanda tu godi quando ti massaggiano il piede?”, “No” “E Icardi?”, “Non gli ho mai chiesto di massaggiarmi quella parte lì”. Livelli da iperuranio.

Le iperboli del GFVip

Barbara Alberti fa la nomination, Wanda Nara chiede conto delle offese che le ha rivolto, ma la scrittrice si arrampica sugli specchi: “Siete ignobili! Avete preso un pezzo di un discorso che era divertente. Non ho detto mostro. Io poi per una battuta ammazzerei”. Due precisazioni: ha detto ‘mostro’ e come fa a sapere quale parte del discorso è stata presa se Signorini non ha mandato in onda alcuna clip?! L’avevano avvertita in confessionale? Wanda le fa la lezioncina: “Da una donna così colta, elevata, che mi ricorda mia nonna e mi fa tenerezza, lo dico con rispetto e amore, non me l’aspettavo un commento così”. Davanti alle mezze frasi della scrittrice, Uanda fa il gesto di chi se la sta facendo sotto. A cosa siamo ridotti! Signorini stoppa la lite sul nascere e tra un casino e l’altro con la regia apre il finto televoto.

GFvip Night

Signorini chiude l’ottava puntata punzecchiando ancora Wanda su Elisa De Panicis e Mauro Icardi: “Non è stata ancora a Parigi”, “Meno male! Eh si fa una squadra” commenta l’argentina. Noi vi salutiamo con le parole di Rita Rusic: “Con quello che succede nella casa, sto meglio qui”.