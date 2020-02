Clamoroso a Domenica Live: cambio look della Cipriani per attaccare Barbara Alberti

Chi l’avrebbe mai detto: Francesca Cipriani nei panni di Barbara Alberti. Proprio così: la super Cipry, che nei giorni scorsi si è scontrata a distanza con la scrittrice, la imiterà con il “cambio look” a Domenica Live.

Francesca, lo ricordiamo, aveva detto di essere stata offesa dalla Alberti diversi anni fa negli studi di Piero Chiambretti. Quella vecchia ruggine non è andata via. Quando Francesca ha assistito alle parole durissime della scrittrice contro Paola Di Benedetto (che era entrata nella casa per un confronto lampo con Ivan Gonzalez) sono volati gli stracci.

Adesso, sicuramente, il cambio look choc (realizzato con la collaborazione di Giovanni Ciacci) lascerà tutti senza fiato. Francesca Cipriani per adesso vestirà i panni della scrittrice, ma non è del tutto accantonata l’ipotesi che possa andare al Grante Fratello Vip per un faccia a faccia con l’Alberti. Durissimo.