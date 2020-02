GfVip, Antonella Elia si confessa nella notte. Cosa svela agli inquilini

Antonella Elia è stata al centro di ogni litigio dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip 4 e a Fernanda Lessa ha confessato: “Mi avevano sconsigliato di partecipare”.

Quando litiga, Antonella Elia è tagliente quanto un tosaerba ben affilato. Ha battibeccato duro con Fernanda Lessa (la vera furbacchiona della casa, nda) e per un po’ si è pensato al remake dell’Isola dei Famosi con Aida Yespica (tirata di capelli e via), poi se l’è presa con la “disneyana” Adriana Volpe definita “l’oca che vuole portare la pace nel mondo” e ieri sera ha avuto uno scontro al fulmicotone con Clizia Incorvaia che ha replicato con una frase perfetta per accompagnare una foto su Instagram: “Ho imparato a ballare sotto la pioggia, davanti a una donna arrabbiata con le donne, sto in panchina”.

La Elia ha avuto modo di sfogarsi anche con Pupo che invitava le signore del GFVip a una maggior educazione: “Ma che improvvisamente sei diventato il moralista del Grande Fratello?”. I social si spaccano sulla sua figura: o la amano per la schiettezza o la criticano per gli eccessi verbali. Dopo ogni sparata, Antonella Elia sembra patire lo tsunami che lei stessa ha provocato e ieri sera si è rivolta a Fernanda Lessa con quella sua vocina da “un po’ ci faccio e un po’ ci sono” e le ha rivelato: “I miei amici mi hanno sconsigliato di venire, mi hanno detto che facevo un errore e che sarebbe stata la rovina per me, mi hanno detto "alla fine dovrai migrare all’estero", magari migro in Brasile, che dici Fernanda?”. Ovvia, è solo un gioco.