Al Cantante Mascherato la rivincita di Valerio Scanu. Ecco la lezione dell'angelo

Teo Mammucari ha vinto la prima edizione de “Il Cantante Mascherato”, ma la polemica l’hanno servita Mariotto e la maschera dell’Angelo che nascondeva il volto di Valerio Scanu. Nel corso del programma, Guillermo Mariotto, uno dei membri della giuria, ha stuzzicato diverse volte l’Angelo sulla presunta omosessualità, spesso ricorrendo a battute fuori luogo.

Valerio Scanu ha ribattuto che “sensibilità” non è sinonimo di “omosessualità” e che tra i due quello che si nascondeva non era lui. Ieri sera prima dell’esibizione, l’ex allievo di “Amici” ha messo a nudo la sua anima: “Vorrei sempre essere visto così, come un artista. Non mi sono mai piaciute le etichette, ho sempre combattuto i giudizi affrettati, questa volta però ho avuto un alleato, questo volto mi ha protetto dall'ossessione del sentito dire. In quel momento io cantavo e il resto erano solo parole”. E per dimostrarlo, una volta smascherato, il cantante ha ringraziato tutte le maestranze, ma per Mariotto ha scelto il silenzio. Nemmeno una parola polemica verso lo stilista che, frecciatine a parte, ha sempre apprezzato le esibizioni di Scanu.