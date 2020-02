Al Cantante Mascherato svelata l'identità del mostro. Teo Mammucari vince e si confessa così

Giù la maschera: Mediaset vince in casa Rai, Milly dà una stoccata a Maria. Teo Mammucari è il primo vincitore de “Il Cantante Mascherato”, il nuovo programma di Milly Carlucci trionfatore del venerdì sera. Il conduttore, non è noto per essere un’ugola d’oro, ma lo è per essere uno dei giudici storici di “Tu Sì Que Vales” il programma da ascolti record di Maria De Filippi su Canale 5. Insomma, uno schiaffetto televisivo. Dopo i tanti artisti che la De Filippi ha sfilato alla Carlucci, la conduttrice si “vendica” incoronando re per una notte Teo Mammucari. Il vincitore della maschera d’oro, che si nascondeva sotto le vesti del coniglio, ha commentato la vittoria con una battuta: “Ho battuto Orietta Berti, Fausto Leali, Arisa, perfino Al Bano. Mi vergogno come un cane. Chiedo scusa anche a Valerio Scanu”.

Il conduttore è stato premiato dal televoto da casa che ha capovolto il verdetto dell’inadatta giuria capitanata da Patty Pravo e Guillermo Mariotto. Per i giudici il trionfatore doveva essere il Leone ovvero Al Bano, secondo al fotofinish. Sotto la maschera dell’Angelo si nascondeva Valerio Scanu che ha preferito ignorare Guillermo Mariotto in merito alle ripetute frecciatine (“voglio la quota LGBT in finale e quindi ci mando l’Angelo, secondo me l’Angelo è gay”) e il bravo Alessandro Greco che si nascondeva sotto il travestimento del mastino. “Il Cantante Mascherato” è un successo personale di Milly Carlucci e adesso dopo una stagione di rodaggio per capire i correttivi da apportare al programma, a iniziare dal cambio giuria (uno dei tallone d’Achille di questa edizione) e da un maggior effetto sorpresa per gli interpreti, va da sé che ci si attende una seconda edizione.