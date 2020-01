Georgina Rodriguez: al Festival di Sanremo per mostrare chi sono davvero

Georgina Rodríguez, compagna di Cristiano Ronaldo e attesa ospite del Festival di Sanremo di Amadeus, si racconta al pubblico italiano. “Sono una persona nota, ma quello che desidero veramente è mostrarmi per quella che sono, farmi scoprire dalla gente e non c'è posto migliore del festival. Per me è un piacere e un orgoglio essere stata scelta tra le protagoniste femminili”, ha detto la modella in una intervista a Grazia. Georgina ha raccontato del suo primo incontro con CR7 quando lavorava in una boutique: "Davanti a lui tremavo, ma è scattata una scintilla (...). Cristiano è l'unico che riesca a farmi entusiasmare durante una partita. Ho la fortuna di essere la compagna del migliore calciatore di tutti i tempi. Quando è in campo fa provare un'infinità di emozioni. Non ha rivali”.

“Conduciamo una vita privilegiata, ma proveniamo da famiglie umili. Ci siamo impegnati molto per ottenere ciò che abbiamo e questo è l’insegnamento che vogliamo trasmettere ai nostri figli”, spiega Georgina. “Vogliamo che loro siano combattenti come lo siamo noi. Il sacrificio, la disciplina, il senso di responsabilità, i sogni, la perseveranza e la gratitudine sono valori che desideriamo trasmettere loro ogni giorno”.