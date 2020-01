Grande Fratello Vip, i social esplodono per Patrick: la frase orrenda di Zequila

Patrick Ray Pugliese è il concorrente preferito dal pubblico del Grande Fratello Vip, ma nella Casa di Cinecittà non è molto amato. Michele Cucuzza, Antonio Zequila e Aristide Malnati lo prendono in giro con tono sprezzante. Il peggiore è l'attore: “Leghiamolo al palo e torturiamolo. Sfondagli il cranio”.

L’incontinenza verbale di Zequila “er mutanda” verso Patrick sta sollevando uno tsunami di proteste su Twitter. Questa mattina, appena sveglio, ha detto: “Fabio lo ha preso a cuscinate, io ho dovuto svegliarlo stanotte, lui ha detto ‘scusa, scusa, vado via’, ma dopo 5 minuti è tornato. Se non si mette a dieta… Sai che dobbiamo fare? Dobbiamo legarlo al palo come San Sebastiano" e Malnati divertito: " Gli scagliamo i dardi", "Sì, i dardi. Lo leghiamo e gli tiriamo le palle. Chi lo prende in fronte 100 punti, sui denti 50 punti, sui genitali 40, prendiamo quelle palle, fanno male. E chi vince, vince un barattolo di marmellata”. Malnati e Denver si sono messi a ridere come fecero Patrick, Pasquale e Sergio davanti alle frasi violente di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis. Malnati ha anche aggiunto: “Fa i gavettoni, russa la notte, mangia per tutti, è deleterio” e Zequila: “Non ha una testa è un capodoglio, ha un collo taurino, è fatto tipo girino, ha una capoccia da brontosauro. Il pubblico però lo adora”.

Non è la prima volta che l’attore è così greve con Patrick. Ieri mattina, mentre preparava la colazione, ha detto a uno dei super boni: “Dagli un pugno in testa a quel biondo lì e sfondagli il cranio”. Una frase orrenda o, come direbbe Alfonso Signorini, un’ "iperbole" sgradevole che per gli utenti social merita la squalifica. Patrick Ray Pugliese è consapevole del bullismo che sta subendo, ma la butta sul ridere: “A volte Antonio mi dice cose cattive, è serio, però ha ragione: dice che russo ed è vero, dice che sembro un ippopotamo ed è vero”.