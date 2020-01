Wanda Nara scopre le corna al Grande Fratello Vip. Ecco lo scoop di Signorini

Wanda Nara scopre l’ennesimo tradimento dell’ex marito Maxi Lopez in diretta al Grande Fratello Vip 4. Alla fine della settima puntata, Alfonso Signorini manda le inquiline della casa di Cinecittà in suite con tre super boys per calmare la loro “tempesta ormonale”, poi sgancia la bomba: “Ho uno scoop molto caliente per il GFVip night. Wanda devi sapere che i miei uccellini (!) mi hanno riferito che la nostra Elisa De Panicis che non si fa mancare niente, ha avuto una tresca con Maxi Lopez. Lo sapevi?”, l’opinionista replica ridendo: “Non lo sapevo. Ah, ma quando? Yo soy tua amica cornuta” e Signorini affonda: “E’ questo il bello…. Non si sa…potrebbe essere anche durante il matrimonio”.

Elisa presente in studio in quanto eliminata dal gioco, non ha negato, anzi ha sorriso con aria soddisfatta dando la possibilità a Pupo di provarci: “Elisa, io giocavo nella Nazionale cantanti, ti interessa?”. Quanto a gossip, Signorini, che da conduttore del GFVip fa cose a caso da solo, non è secondo a nessuno, ma è doveroso un minuto di silenzio per il padre 70enne di Elisa che a casa sente queste cose "e puoi prendergli una crisi" (cit. Elisa).