Figli di un Dio maggiore e figli di un Dio minore alla settima puntata del Grande Fratello Vip 4. Il televoto con Barbara Alberti viene annullato e torna in gioco come se nulla fosse. Al televoto “chi vuoi salvare?” vanno Rita Rusic, Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese. Venerdì 31 gennaio ci sarà un nuovo faccia a faccia tra Pago e Serena Enardu con un’importante rivelazione. Valeria Marini entra in casa per una notte e si scontra con Antonella Elia e Zequila. Poi lo scoop: Elisa De Panicis ha avuto un flirt con Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara.

Dal Grande Fratello alla Grande Sorella

I concorrenti sono tanti, gli spunti di discussioni molti, i giochi non mancherebbero, ma il GF va così bene che Alfonso Signorini si aggrappa per la seconda volta consecutiva al “salvagente” Valeria Marini. Antonella Elia commenta: “Se entra finisce in tragedia” e la Marini, in microabito nero, attacca un pistolotto: “Sono la nuova inquilina. Antonella, tu parli male di tutte le donne, sei aggressiva, fastidiosa e diseducativa, c’è stata un’insurrezione per le tue parole nei miei confronti. Sei invidiosa. Non sei un esempio come Adriana Volpe”. La Elia la disarciona: “Vuoi far vedere che ragioni. Tu sei istrionica e mitomane, pensi di suscitare invidia, ma per farlo dovresti avere delle qualità e penso che tu non abbia alcuna qualità né umana né artistica. Sai solo acchittarti, gonfiarti, mettere le calze a rete con sotto quelle contenitive, coprirti di lustrini, allungarti i capelli con le extension, sai solo tirare da tutte le parti, c’hai le rughe verticali, vuol dire che hai iniziato dagli alluci e sei finita dietro le orecchie”. Per la Marini la casa di cartongesso di Cinecittà è la sua “home sweet home”, ma resterà una sola notte. Nera, nerissima, furibonda, color carboncino Rita Rusic che interpellata da Signorini sussurra: “Non ti dico cosa penso perché non ti piacerebbe. Falla smettere però di dire le sue verità, cos’è un giudice? Un Tribunale?”. Anche gli altri concorrenti sembrano usciti da una pubblicità delle imprese funebri Taffo. A notte fonda, signorini rivela alla Rusic: “Rita, non ti avrei mai fatto questo sgarbo. Valeria resta una sola notte”. Paura della Queen, eh?

“Un funerale meraviglioso”

Colpo di scena al Grande Fratello Vip 4. Barbara Alberti ha cambiato radicalmente idea rispetto a venerdì scorso: non vuole più andar via a ogni costo, ma desidera dare battaglia “ai giovani fantastici, tutte anime belle. Rimango, tremate”. Dopo un’accusa aperta a Signorini (“mi tratta male, c’è un rovesciamento della situazione che non mi piace per niente, mi fanno passare per una vecchia strega”) e dopo un lieve quanto misterioso malore che le è costato un ricovero in ospedale, il GF le dedica una clip al miele, anzi smielata, quasi un’osanna nell'alto dei cieli così da riabilitare sé stesso agli occhi della scrittrice e la scrittrice agli occhi del pubblico. L’Alberti rientra dalla porta rossa e riabbraccia i compagni d’avventura: “Mi avete fatto un funerale bellissimo", poi promette di tagliare teste con la scimitarra: “Sono Django, sparerò anche ai miei fratelli. In clinica ho pensato ‘sono scema? Il gioco è a appena iniziato e mi butto fuori da sola?’ Un conto se lo fa il pubblico, un conto se lo faccio io. No!”. Come se nulla fosse, resta una concorrente del GFVip a tutti gli effetti. A farne le spese, Patrick Ray Pugliese (in nomination con la scrittrice) che con un magheggio in diretta torna subito al televoto. In pratica la produzione ha fatto il giro delle sette chiese per annullare il televoto che la vedeva coinvolta e le ha concesso tempo per ripulirsi l’immagine (ipse dixit) sacrificando Patrick. Un pelino increscioso Per non dire: prevedibile e previsto.

GFVip e Smemoranda

Valeria Marini nega di aver avuto un flirt con Zequila e lo affronta: “Eccomi qua, sono u’ cess, u’ cess… non mi devi chiedere scusa, non dovevi proprio dirlo e non mi dare ragione… si dà ai fessi… ti conosco ma non abbiamo mai avuto una relazione. Diciamo che mi ha corteggiato”, Il cavaliere del trono over ante litteram è fissato con i genitori: “Abbiamo avuto un flirt, non una relazione e lo giuro su mio padre che è morto da poco. Sono maleducato, ma non bugiardo”. La Marini scuote la testa e lo invita a prendere integratori per la memoria, ma Zequila è uno screenshot vivente: ricorda date, motorini, strade, indirizzi, città, colori e pure il numero di Ivana Trump: “Te lo diedi io”. Cosa c’entri non si sa. Pupo crede all’attore, mentre Wanda Nara fa la maestrina: “Non è elegante che un uomo abbia tutta questa memoria”.

Il magheggio e le nomination

I preferiti della settimana sono Pago, Cucuzza, Rusic, Zequila, Volpe, Malnati, Montovoli e Ciavarro. A catena salvano Licia Nunez, Andrea Denver, Paola Di Benedetto, Fernanda Lessa, Clizia Incorvaia, Barbara Alberti e Fabio Testi. Restano in ballottaggio Carlotta Maggiorana e Patrick Ray Pugliese, vero agnello sacrificale di quest’edizione. Pago salva di nuovo la Miss e Patrick con un “magheggio” si ritrova al televoto nonostante fosse stato annullato per i capricci di Barbara Alberti (Pasquale in studio scuote la testa in segno di disappunto). Alle 00.30 si torna sulle nomination. Per gli uomini vanno in nomination Andrea Montovoli e Patrick, per le donne Rita Rusic.

Figli e figliastri

I concorrenti sono quasi 20, ma noi conosciamo solo il soldato Elia, la samaritana Adriana e la riabilitazione da Sert televisivo di “sarcofago” Fernanda. Anche questa sera ampio spazio ai 400 giorni di astinenza e pianto a dirotto tra le braccia dell’adorato marito Luca mentre Antonella resta dura come un paracarro, Rita dorme in piedi, Wanda piange e Pupo commenta: “So cosa vuol dire essere schiavi di un demone e so che gioia si prova quando lo si vince”. La Volpe va a raccogliere da terra la brasiliana e con vocina stridula: “Non ti hanno tolto nieeeente, ti hanno regalato un momento magicoooo… ci pensiamo noi a volerti beeeeneee”. Oh, a noi sta fatina mette i brividi.

Mici, giaguari e tr**bate: l’alto livello del GF

C’è il brio, ma non l’eros, ci sono i micini, ma non i giaguari, ci sono gli uomini, ma non i machi e così Alfonso Signorini, che secondo Michele Cucuzza e Simona Ventura ha eliminato il trash portando il Grande Fratello Vip a un livello più alto, butta in casa un quintale di manzi, carne fresca declinata al maschile. E’ tempesta ormonale con i tre super boys: Gianluca il giocatore di poker, Jacopo il ragazzo wild e Matteo il bomber. “In effetti in casa manca il testosterone, l’unica cosa che si è vista è il testicolo di Cucuzza. Lo sta cercando Rocco Siffredi” è l’intervento dimenticabile di Pupo. Fanno il loro ingresso: Gianluca, Matteo e Jacopo (per contratto deve farsi la doccia fredda). Wanda Nara va dritta al punto: “Matteo quando hai avuto l’ultimo rapporto sessuale?”, Pupo invece fa sapere: “Domani per me saranno 24 ore”, “E io qua sono l’unico che non tr**ba?” chiosa un delicatissimo Signorini.

Le donne alfa

Rita Rusic è l’algida (e schietta) maga Circe, Adriana Volpe è la comprensiva paladina di tutte le battaglie femminili e sana portatrice dei valori della patria. Alfonso Signorini cerca la femmina dominante, le mette l’una contro l’altra, ma come al solito tronca la discussione sul più bello: sto GF è un eterno coito interrotto. Gli uomini si nascondono l’uno dietro l’altro, solo Barbara Alberti difende la Rusic “Non è una dominatrice. Fa tutto quello che voi non volete fare. Siete dei figli di pu**ana!” e Fernanda Lessa: “Io sono stata dominata dal suo bellissimo seno”. Rita è la Queen del Grande Fratello Vip.

Cattivissima Me

Il pianto sincopato, disperato, singhiozzato di “comodino” Carlotta Maggiorana che ama incondizionatamente la mamma, la famiglia e la danza non ci spezza il cuore, forse è colpa nostra, forse abbiamo un bidone dell’immondizia al posto del cuore (cit. Buffon) . Anzi pensiamo che l’incauto ricordo del padre scomparso (“non hai trovato più nessuno che ti aspettava alla fermata dell’autobus”) è un brutto modo per strumentalizzare un dolore vero. Signorini le fa recapitare il tutù e l’ex Miss Italia: “Dovevo andare in Russia alla fine dell’Accademia, ma non ce l’ho fatta a lasciare i miei affetti”. Eehhh.

Le due rose di Licia: la soap opera del Grande Fratello Vip

Licia Nunez è bella e buona, ma ha fatto la stessa scuola di recitazione di Alex Belli. E’ più convincente la fidanzata Barbara Eboli che in salotto ripete a memoria il canovaccio degli autori: “Sapevamo che poteva uscire il passato, un giorno, due, tre, una settimana, ma non per tre settimane h24. Non hai fatto che parlare di 10 anni fa eclissando il tuo presente, fuori mi hanno tritato. Sembra che ci siamo imbucate a un matrimonio, che te sei ancora innamorata di Imma e che io sono la co**iona di turno, mi mandavano messaggi su messaggi, mi hai nominato solo sette volte, mi ha fatto male. Dulcis in fundo cosa scopro? Che ti baci il mio anello… come facevi con il bracciale di Imma a Ballando… che fantasia nei gesti, tre settimane di me**a, hai raccontato una storia vecchia e marcia, doveva essere il GF della rinascita”. Licia dice: “Non è semplice stare qui, sei il mio pensiero quando vado a dormire e quando mi sveglio. Tu sei l’altra metà dell’amore Basta” e Signorini la prende a scudisciate: “Basta, basta lo diciamo noi. Barbara vuoi stare con lei? Ok, vai, puoi uscire. Licia, ci prometti che non parli più di Imma?”. Ma se per tre settimane è stato lui a voler sviscerare l’argomento con parenti, amici e conoscenti!

La bomba del GFVip Night

Tutte le donne vanno nella suite con i tre super boys, ma la vera bomba non è la loro tempesta ormonale bensì lo scoop del re del gossip Alfonso Signorini: “Wanda devi sapere che la nostra Elisa De Panicis che non si fa mancare niente, ha avuto un flirt con Maxi Lopez”, “Ah, ma quando?” dice l’opinionista e il conduttore: “E’ questo il bello…. Non si sa… potrebbe essere anche durante il matrimonio”, “Quindi sono la tua amica cornuta”. Pupo ci prova: “Elisa, io giocavo nella Nazionale cantanti, ti interessa?”. La buonanotte è un primo piano sulle super tette di Wanda. Cornuti ma non mazziati.