GfVip, web contro Michele Cucuzza. Così non rispetta il regolamento

Nuova rivolta social contro il Grande Fratello Vip. Michele Cucuzza si vanta a microfoni aperti di essersi accordato con Zequila e Denver per mandare in nomination Andrea Montovoli e gli utenti del web chiedono l’annullamento del televoto per palese violazione del regolamento.

La quarta edizione del reality show di Canale 5 si sta distinguendo per alcuni tratti caratteristici: Alfonso Signorini eccellente direttore di riviste di cronaca rosa, ma conduttore molto acerbo, o come ha dichiarato Pupo con “limiti perché fa ogni cosa e tutto da solo”, il grande occhio di riguardo verso Barbara Alberti (annullato il suo televoto per un breve ricovero dovuto a giramenti di testa per cui ha dovuto fare un encefalogramma e una risonanza magnetica), la cascata di battute a sfondo sessuale e doppi sensi pecorecci, le nomination con (finalmente) ottime motivazioni e l’atteggiamento sprezzante di Michele Cucuzza verso alcuni concorrenti. Il giornalista si comporta da snob e in pochi giorni ha depauperato il tesoretto di simpatia che si era guadagnato presso il pubblico: le “cucuzzers” si sono sciolte come neve al sole. Questa notte, al termine della settima puntata del GFVip, Cucuzza ha sottolineato diverse cose. Prima ha fatto notare ai coinquilini il trattamento speciale riservato a Barbara Alberti: “Molti non hanno capito l’operazione Alberti” lasciando intendere che sia stata graziata dalla produzione del GFVip, poi seduto in cucina, al fianco di Antonella Elia si è glorificato - con alterigia e una punta di insospettabile livore - di aver organizzato al volo la nomination di Andrea Montovoli: “Sì sono stanco, adesso posso andare a dormire, ho appena finito di compiere la mia missione…Si è fatto venire la cattiva idea di attaccarmi, meno male che ho gli amici ed è finito lui in nomination, ahahhaahah…”, Zequila, spalleggiato da Clizia Incorvaia (corsa a riferire tutto a Paolo Ciavarro), ha confermato: “Ci siamo messi d’accordo con gli occhi”.

Antonella Elia ha ricordato loro che è espressamente vietato organizzarsi su un nome, mentre Adriana Volpe, che in precedenza aveva espresso apprezzamento per la mancanza di inciuci sottobanco tra Pago e Paolo Ciavarro, ha cominciato ad ascoltare lo sproloquio di Cucuzza sulle sue fini capacità di stratega: “Me l’hai detto prima? Si vede che non ho capito”, il giornalista si è avvicinato e coprendo la bocca con la tazza ha ripetuto: “Ho subito un attacco da Montovoli e il risultato è che è andato lui in nomination…ahahahahha!”, la Volpe non voleva crederci: “Sì, va beh, palese nel senso che eravate tutti di fronte, una cosa che si fa tutti insieme contemporaneamente”, ma Cuccuzza si è fatto sopraffare dalla vanagloria da reality: “Una cosa organizzata dal sottoscritto in due secondi e mezzo perché gli altri due hanno preso due nomination ciascuno e rischiavo di andare in nomination io”. Adriana è rimasta di sasso: “Scusa, come hai fatto?” e il giornalista: “Perché una gliel’ho data io, poi Patrick me l’ha data perché ce l’aveva con me, un attimo prima mi ha detto "nomino te", min**ia…nemmeno il tempo di organizzarmi, due secondi…io l’ho contro nominato, Antonio e Denver mi hanno salvato e il risultato è che sono loro tre al voto”.

La gieffina era sempre più infastidita, ma ha indagato: “Scusa ma come fate che non si può parlare?” e pure Antonella Elia è rimasta perplessa: “qui si trama, non si può girare la carta prima”, ma Zequila ha detto: “Ci parliamo con gli occhi, abbiamo il linguaggio degli occhi”. Le due donne non hanno gradito la confessione: “Noi invece panico, il nulla nella mente”. Poco dopo Antonio Zequila, più furbo di Cucuzza, si è accorto che Adriana Volpe non condivideva la mossa (più volte ha ripetuto che considera fondamentale il rispetto delle regole) e ha provato a buttarla sullo scherzo, ma la conduttrice non c’è cascata: “A me sembrava sicuro di quello che diceva”.

Michele Cucuzza, che questa mattina ha detto: “Se n’è juta, vi do una bella notizia, se n’è juta” riferendosi a Valeria Marini, sta uscendo a pezzi dal GFVip ed è nel mirino dei telespettatori. Gli utenti del web ne chiedono la squalifica per aver ammesso davanti alle telecamere di aver violato il regolamento e lo spirito del gioco. E’ infatti severamente proibito mettersi d’accordo, men che meno ostentare la scorrettezza. Ma al Grande Fratello ci sono gli untouchable. Come sempre.