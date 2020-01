Al GfVip Licia Nunez incontra la fidanzata Barbara Eboli. Così scatta il bacio sulla bocca

Il Grande Fratello Vip vive da settimane sulla lesbo soap opera di Licia Nunez e ieri sera, nel corso della settima puntata, ha toccato l’apice con l’irruzione in casa della fidanzata Barbara Eboli: "Mi hai fatto passare settimane di me**a. Mi hai eclissato, ma non ti lascio".

Licia Nunez è bella, buona e simpatica, ma al GFVip sembra aver fatto la stessa scuola di recitazione di Alex Belli. In tema di soap opera è più convincente la fidanzata Barbara Eboli che ha retto quasi alla perfezione la messa in scena alla "The Lady". Dopo averla lasciata via Instagram (così sembrava), la Eboli ha incontrato la fidanzata che per tre settimane ha raccontato minuzie e dettagli del rapporto con Imma Battaglia, legame antico visto che risale a 10 anni fa! La donna ha parlato dieci minuti di fila: “Sapevamo che poteva uscire il passato, sapevamo che c’era la tua voglia di verità, un giorno, due, tre, anche una settimana, ma non per tre settimane h24! Non hai fatto che parlare di 10 anni fa eclissando il tuo presente, fuori mi hanno tritato, da quest’ambaradan è emerso che ci siamo imbucate a un matrimonio, che te sei ancora innamorata di Imma e che io sono la cogliona di turno, sai quanti messaggi mi mandavano dicendo di lasciarti? Ma io sono andata avanti lo stesso. Tu però mi hai nominato solo sette volte, mi ha fatto male, per tre settimane non ho potuto rispondere, ti ho mandato una lettera per farti capire che era venuto il momento di dire "basta" e te che hai fatto? Sei entrata in casa, Adriana ti ha detto di andare avanti e il giorno dopo hai ricominciato, stavo facendo mangiare i cani, non ci credevo…dulcis in fundo cosa scopro? Che ti baci l’anello che ti ho regalato come baciavi il bracciale di Imma a Ballando con le Stelle…mi ha fatto male tanto da scrivere quel post di notte e poi mi sono messa al telefono con mia sorella…che fantasia nei gesti, ho passato tre settimane di mer*a, l’Italia intera mi ha massacrato, hai raccontato una storia vecchia e marcia…e pensare che doveva essere il GF della rinascita, hai un mondo dentro che conosco solo io, però per tre settimane non sono esistita. Tu qui dentro sei protetta, io fuori no, le tue parole hanno una risonanza enorme per l’Italia (qui è stata un po’ troppo teatrale, nda) e per chi ti ama. Io non ti ho lasciato, penso sempre che voglio andare a convivere con te, ma ti ho fatto tornare alla realtà, fuori la gente è cattiva”.

Licia si cosparge il capo di cenere: “Non è semplice stare qui, sei il mio pensiero quando vado a dormire e quando mi sveglio. Tu sei l’altra metà dell’amore. Basta, te lo prometto” e non si sa perché Signorini urla: “Basta lo diciamo noi. Barbara vuoi stare con lei? Ok, vai, puoi uscire. Licia, ci prometti che non parli più di Imma?”. E pensare che per tre settimane è stato proprio il conduttore a voler sviscerare il lesbo drama. Baci e abbracci e una volta finita la puntata, Licia ha cominciato a raccontare vita, morte e miracoli dell'incontro con Barbara che nel frattempo saltava da 2 mila a 19 mila follower su Instagram.