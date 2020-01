Antonella Elia non abbozza, botte da orbi con Valeria Marini

Scontro al fulmicotone tra Valeria Marini e Antonella Elia al Grande Fratello Vip 4. La settima puntata si apre con il ritorno della Marini nella casa dalla porta rossa: sarà concorrente per una settimana. Alfonso Signorini manda Antonella Elia ad accogliere Valeria Marini che si presenta con una valigia vuota e un prosciutto (le avevano dato della prosciuttona, nda). La star del Bagaglino attacca un pistolotto: “Sono la nuova inquilina, Antonella. Tu parli male di tutte le donne, sei invidiosa e aggressiva verso le donne, sei fastidiosa e diseducativa, c’è stata un’insurrezione per le tue parole. Non sei un esempio come Adriana (Volpe, nda) che esprime valori positivi. E poi io sarei grassa? Da che pulpito viene la predica, guardati allo specchio”.

La Elia l’ascolta in preda allo sconforto, ma quando Signorini le dà la parola, smonta la Marini come un mobile dell’Ikea: “Tu sei istrionica e mitomane, pensi di suscitare invidia, io no e non invidio le donne. Ma per suscitare invidia ci vogliono delle qualità e io penso che tu non abbia alcuna qualità né umana né artistica. Tu ahimè non le hai, sai solo acchittarti, gonfiarti, mettere le calze a rete con sotto quelle contenitive, coprirti di lustrini, sai solo tirare da tutte le parti, c’hai le rughe verticali, vuol dire che ti sei tutta tirata, hai iniziato dagli alluci e sei finita dietro le orecchie, hai fatto il giro”. Nel frattempo Rita Rusic è così furiosa per l’ingresso che se potesse sarebbe già sull’aereo per Miami. Interpellata da Signorini riesce a sussurrare: “Non ti dico cosa penso perché non ti piacerebbe. Dico solo, falla smettere di dire ‘le mie verità’, cos’è un giudice? E’ un Tribunale?”. Valeria Marini trova subito l’alleata giusta: Fernanda Lessa.