Valeria Marini torna all'attacco: da Rita Rusic solo bugie, ora parli Vittorio Cecchi Gori

Valeria Marini torna sul confronto con Rita Rusic avvenuta nella casa del Grande Fratello Vip. E lo fa con un'intervista a Silvia Toffanin andata in onda nel corso di Verissimo su Canale 5. "Ero titubante, prima di entrare nella casa, ma Signorini ha insistito". Il cuore della contesa sono le accuse della storica ex moglie di Vittorio Cecchi Gori alla diva del Bagaglino. "Quando ho incontrato Vittorio era in un guerra per la separazione. Era in un periodo di grandi problemi", racconta Valeria. La Rusic sostiene che la Marini ha dato a Cecchi Gori un aut aut, ovvero di scegliere tra lei e i suoi figli. "Non ho mai impedito a Vittorio di vedere i suoi figli - ha detto la Marini - sono figlia di genitori separati. Non mi sarei mai permessa. Credo nella famiglia allargata. Anzi, sono contenta che si sia riavvicinata ai suoi figli".

Per approfondire leggi anche: Valeria Marini da Chiambretti, volano gli stracci

La Toffanin la incalza: Rita Rusic è una bugiarda? "Non dice la verità", sostiene la Marini, "ma ora lo diranno fatti dove sta la verità. Sono state dette cose sui giornali molto gravi", dice alludendo a conseguenze legali.

QUindi non c'è nulal di vero in quello che dice la Rusic, compresa l'accusa di chiamare i fotografi quando Valeria era con Cecchi Gori? "Nulla di vero - replica la Marini alla Toffanin - dalla cosa più grave, quella dei figli. Al fatto che sono grassa, altra bugia.... Mi sento offesa e aggredita ma lo ripeto, parleranno i fatti".

E sui commenti offensivi di Antonio Zequila sul suo fisico dopo il confronto al GfVip4 Valeria lascia correre: "Sono molto più gravi delle cose che ha detto la Rusic di me, come che non ho mai voluto bene a Vittorio". E a Cecchi Gori rimprovera il silenzio sulla vicenda: "Certo anche lui potrebbe dire una parola, dire dov'è la verità".

Poi si alza e provoca tutti strappando gli applausi e qualche risata al pubblico: "Scusate, vi sembro una culona o una prosciuttona?