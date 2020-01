L’onnipresente Valeria Marini presenta ufficialmente Gianluigi Martino, il nuovo fidanzato: ha 17 anni meno di lei, è un compagno baby, ma non chiamatelo toy boy.

Ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, la poliedrica showgirl smentisce Rita Rusic dopo l’incontro al GFVip e apre il suo cuore raccontando il primo anno d’amore con Gianluigi, giovane imprenditore nel settore televisivo: “Avere vicino lui mi ha aiutato tanto. Stiamo insieme da circa un anno e abbiamo celebrato l’anniversario dei primi sei mesi a Belgrado. Ho voluto tenere questo amore nascosto perché i rapporti vanno tutelati. È nata la passione ma in amore sono stata ferita e adesso ho paura di parlarne. Ma sono innamorata”.

Valeria ha 53 anni e Gianluigi 35, ma la differenza d’età è un dettaglio a giudicare dal bacio scoccato in studio. La Marini tocca anche l’argomento Pamela Prati: “Mi è dispiaciuto molto, ho visto l’intervista che le hai fatto e l’ho rimproverata. E’ caduto in un plagio, in una tela del ragno, Pamela è una persona buona e si è trovata incastrata in una cosa più grande di lei. Doveva avere il coraggio di dire che aveva sbagliato. Io ero fuori Italia, non sapevo niente, mi ha chiamato una giornalista e mi ha raccontato del matrimonio. Ho provato a chiamarla ma era irraggiungibile. Lei ha sbagliato quando era qui da te, doveva cogliere l’occasione per dire che c’era caduta e aveva sbagliato. Alla fine una sorta di plagio c’è stato. Anche perché quando l'ho vista mi ha fatto discorsi strani. Tipo che era convinta di doversi sposare e io ‘ma scusa ti sposi con una persona che non conosci? Innamoratissima di una persona che non conosci?’. Secondo me era molto confusa”, poi il lapsus: “Vorrei scagliare UNA PIETRA a favore suo, una parola: alla fine questa cosa l’ha pagata ingiustamente. Secondo me questa cosa l’ha travolta, è una donna con le sue fragilità e spero che superi questa situazione”.