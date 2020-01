Grande Fratello Vip, Pupo scatenato: Alfonso Signorini ha dei limiti...

Un bacio per suggellare la pace, un’ospitata per riaprire le ostilità. Pupo, ospite di “TvTalk”, il programma di Rai 3 condotto da Massimo Bernardini, boccia la conduzione di Alfonso Signorini: “Ha dei limiti, ma li supererà”

A “TV Talk”, Pupo chiarisce perché ha accettato di fare il Grande Fratello Vip: “Il ruolo che ho nel reality, in un contesto non facile, è quello di rimanere me stesso senza fare il moralista. L’intervento che ho fatto nella penultima puntata in cui Signorini mi ha violentemente stoppato… io lì sono in un compromesso… è un’esperienza televisiva completamente nuova e per questo l’ho accettata”.

Bernardini evidenzia che c’è un problema di ruoli perché Alfonso Signorini è un’opinionista forte che ora fa il conduttore, ma controreplica agli interventi degli opinionisti e Pupo: “Alfonso Signorini ha alzato il livello della dialettica del programma però il fatto di intervistare, chiedere, dare un’opinione, di fare una serie di movimenti, di avere una prossemica eccessiva sono il limite che deve superare come conduttore, ma lo farà perché potrà diventare un ottimo conduttore. Io lo rispetto, ma dietro le quinte facciamo un sacco di discussioni. Le critiche di Cristiano Malgioglio? Lo conosco dagli anni ’70, se dicessi la mia opinione su di lui sarebbe drammatico. Me la tengo per me e sono contento che lui sia contro di me”.