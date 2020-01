Al Bano e Romina a Sanremo 2020 con la figlia Romina Junior. Il dettaglio sulla gravidanza che non sfugge

Al Bano e Romina Power canteranno a Sanremo 2020 con la figlia Romina Junior. Al Bano ha trovato la quadra con viale Mazzini e lo vedremo sul palco durante la prima serata del Festival accompagnato anche da sua figlia. I rumors si rincorrevano da mesi ma ora è giunta l'ufficialità. Dopo 25 anni Al Bano e Romina porteranno all'Ariston un inedito. Il brano si intitola "Cogli l'attimo" ed è stato scritto per loro da Cristiano Malgioglio con la collaborazione di Romina.

Ma c'è un dettaglio che non è sfuggito ai fan della coppia. Nel 1987, quando i due erano in gara al Festival, Romina era incinta e nella sua pancia c'era proprio lei, Romina Junior. Insomma non si tratterà di un vero "debutto".