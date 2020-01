Rita Rusic conquista pubblico e coinquilini del Grande Fratello Vip a suon di aneddoti e performance. Finora la produttrice cinematografica non ha commesso passi falsi: coinvolta il giusto nelle dinamiche e distaccata il giusto dalle polemicucce terra terra. Ieri sera, a Michele Cuccuza e Clizia Incorvaia, ha raccontato un episodio esilarante sull’ex marito Vittorio Cecchi Gori: “La più bella è stata quella di mio marito. Mi manda dei fiori dopo che ci eravamo lasciati, con un biglietto ‘se sono rose fioriranno’… erano ORCHIDEE! Cioè… no… l’ho chiamato e gli ho detto ‘ah Vitto’, apprezzo il regalo, ma sono rose…”.

Nella notte, invece, la produttrice cinematografica si è esibita in un balletto di burlesque molto erotico culminato in un’epica leccata al vetro della camera da letto che ha mandato in tilt i maschietti della casa di Cinecittà (Zequila si è tuffato sul vetro, nda). La Rusic ha rivelato a Licia Nunez: “L’ho visto fare in un film, mi sembrava una cosa simpatica” dimostrando di essere anche autoironica.