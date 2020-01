Gossip girl Wanda Nara. L'opinionista del Grande Fratello Vip 4, interviene poco e di rado dice cose ficcanti, ma quando le accade è una bomba a orologeria. La puntata si è aperta con gli insulti di Antonio Zequila a Valeria Marini: “È nu ce**o, un mostro”, l’attore si è giustificato: “Ce**o è un’espressione che si usa spesso a Napoli, è un intercalare napoletano, non volevo essere offensivo”. In realtà era furioso perché a "La Repubblica delle Donne", Valeria Marini ha finto di non conoscerlo: “Beh, lei che mi chiama quello là… er mutanda, insomma… io la Marini la conosco bene in tutti i sensi. La conobbi a Roma quando era molto giovane e io ero un attore che andava al Maurizio Costanzo Show".

Wanda Nara è di una franchezza così disarmante da diventare idolo dei social: “Ma come puoi dire quelle cose su una donna con cui sei stato a letto?”. In studio scoppia un boato, Alfonso Signorini è imbarazzato e Wanda: “Ma sono stati insieme, l’ha detto… si è capito bene, non c’è bisogno di un disegno…”. Signorini facendo finta di non sapere: “Ma Antonio, è successo allora?!” e Zequila: “È stato un flirt di giuventù. Ma certo che è successo, perché lo mettete in dubbio?!”. Adesso a Valeria Marini toccherà controreplicare anche su questo.