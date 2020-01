Grande Fratello Vip: Licia Nunez, che tranvata. Barbara Eboli la lascia con un tweet

Licia Nunez, la bella attrice di fiction, concorrente del Grande Fratello Vip 4, è stata lasciata via Instagram dalla fidanzata Barbara Eboli.

Come Loredana Lecciso e Al Bano: la storia si ripete al GFVip. Da quando è entrata nella casa di Cinecittà, Licia Nunez ha parlato quasi sempre della storia d’amore finita male con Imma Battaglia, oggi felice sposa di Eva Grimaldi. La rottura risale a 10 anni fa, ma a quanto pare la ferita è ancora aperta. Licia ha raccontato tutti i dettagli rivelando un certo rancore e sottolineando che si è trattato di un amore profondo, la Battaglia è entrata nella casa per darle della bugiarda e la querelle è andata avanti. Ogni tanto la Nunez si ricorda di essere fidanzata da due anni con Barbara Eboli: “Però devo dire che dal male nasce anche il bene, senza questa storia non avrei conosciuto la mia Barbara”.

Visualizza questo post su Instagram @grandefratellotv Un post condiviso da B .E (@ebolibarby) in data: 23 Gen 2020 alle ore 1:37 PST

La Eboli in queste settimane si è dimostrata molto comprensiva verso il dolore di Licia (le ha inviato anche una piccola lettera di sostegno, nda), ma ieri qualcosa è cambiato ed ecco il fulmine a ciel sereno: “Hai superato il limite, basta”. Sul suo account Instagram, la Eboli (@ebolibarby) ha scritto: “Da quando sei entrata nella casa dl GFVip non è mai stato facile capire i tuoi racconti, ci ho provato con amore e impegno, ma ognuno di noi ha un suo limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto soprattutto raccontando un gesto che credevo fosse solo nostro. Sei andata oltre, ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso”. Proprio come anni fa fece Loredana Lecciso con Al Bano all’Isola dei Famosi o più di recente Soleil Sorge con Luca Onestini. Amori da reality.