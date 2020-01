Wanda Nara, Malgioglio brutale: da Chiambretti la umilia così

Cristiano Malgioglio attacca il Grande Fratello Vip 4, o meglio gli opinionisti, anzi Wanda Nara, e fa un appello a Alfonso Signorini: “Serve un traduttore”. Il cantautore, grande protagonista del GFVip 2, è l’uccello in gabbia di Piero Chiambretti a “La Repubblica delle Donne” e tra un doppio senso e l’altro, blasta Pupo e Wanda Nara, le spalle di Alfonso Signorini. “Voglio dire una cosa sugli opinionisti – avverte Malgioglio -. Passi per Pupo, ma io non ho capito cosa ci sta a fare Wanda Nara. Non si capisce niente, serve almeno un traduttore, faccio un appello ‘ti prego Signorini, un traduttore per Gapire Gosa Tice, io non Gapisco niente!’”.

Chiambretti lo stuzzica: “Si sta candidando?” e Malgioglio: “No, io non voglio andare a fare l’opinionista al Grande Fratello, lo farò con Barbara d’Urso se mi chiamerà”. Poi racconta un retroscena inedito : “È davvero difficile stare nella casa del GF, è difficile stare lì dentro. Io ho pianto tantissimo dentro la casa, avevo l’ansia e pensavo ‘ma chi me l’ha fatto fare?’ Barbara Alberti è straordinaria, io l’adoro, è meravigliosa, ma è caduta in certe cose… ha detto ‘assassino e figlia di pu**ana’, io le avrei fatto non una, ma cento querele. Purtroppo in casa succede che ti dimentichi dei microfoni e dici cose orribili”.